Andrea Belfiore chi è lo chef in coppia con Bastianich

Andrea Belfiore è uno dei concorrenti di Pechino Express 2023: chi è lo chef che partecipa allo show di Sky in coppia con Joe Bastianich

Spazio anche a due nomi importanti della cucina a Pechino Express 2023. Al fianco di Joe Bastianich, celebre ex giudice di Masterchef Italia, nel viaggio attraverso la via delle indie c’è Andrea Belfiore, anche lui chef che condivide col suo compagno d’avventura parecchi tratti. Come si evince dal nome della squadra, gli Italo Americani, anche Andrea Belfiore, come Bastianich, ha un legame profondo con gli Stati Uniti, ma rispetto all’ex protagonista di Masterchef, Belfiore ha compiuto il percorso inverso. Mentre Bastianich è nato nel Queens, il suo compagno di viaggio a Pechino Express è originario di Ancona, dove è nato nel 1987, ma grazie a una borsa di studio si è trasferito a Boston per seguire la sua grande passione: la musica. Questo è infatti un altro tratto in comune tra i due concorrenti di Pechino Espress, la musica, visto che lo chef nato nel Queens vanta anche parecchie esperienze da musicista e Andrea Belfiore proprio in questo ambiente si plasma, studiando al Berklee College of Music e diventando un affermato batterista a New York. Nel corso del tempo, il componente degli Italo Americani ha unito alla musica la sua passione per la cucina, facendosi strada anche come chef creando la società Italia Like Locals e dando vita a Evento, show culinario che avviene sia in maniera virtuale che in presenza, dove Andrea Belfiore mette in scena le sue capacità culinarie a New York, lavorando soprattutto con la pasta come possiamo vedere sul suo profilo Instagram. Dopo essersi fatto strada in America, Andrea Belfiore ha l’opportunità di farsi conoscere anche in Italia grazie a Pechino Express 2023.

Andrea Belfiore fidanzata

Passando alla vita privata del concorrente di Pechino Express 2023, lo chef batterista italo americano è fidanzato dal 2017 con Rachele Buriassi, ballerina estremamente affermata che con tutta probabilità lo chef ha conosciuto a Boston. Mentre Belfiore studiava musica e cercava di farsi strada negli States, Rachele era una delle ballerine del Boston Ballet. Come Andrea, anche Rachele è originaria dell’Italia, nello specifico di Sarzana, in provincia di La Spezia. La fidanzata di Andrea Belfiore ha cominciato sin da piccola a ballare, vincendo ad appena 11 anni una borsa di studio per l’Ecole Superieure de Danse de Cannes, in Francia. Da questo momento, inizia un vero e proprio giro del mondo per Rachele, che dalla Francia si trasferisce poi in Germania, entrando nello Stuttgard Ballet. Dalla Germania, poi, la fidanzata di Andrea Belfiore compie il grande passo trasferendosi in America, entrando nel Bosto Ballet e conoscendo, come abbiamo visto, lo chef protagonista di Pechino Express 2023. Nel 2019, poi, arriva la consacrazione per Rachele Buriassi, che entra a far parte del Grande Balletto Canadese, di cui ne diventa la prima ballerina. Oggi, dunque, la fidanzata di Andrea Belfiore è una ballerina affermata in tutto il mondo, con tanti premi vinti e tantissima esperienze in alcuni dei balletti più celebri di sempre. Sui profili Instagram sia di Andrea che di Rachele possiamo vedere alcune foto della loro vita insieme.