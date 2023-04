Barbara Prezja chi è la modella albanese: stava con cantautore

Chi è la modella di origini albanesi Barbara Prezja che fa parte de Le Mediterranee di Pechino Express 2023 in coppia con Carolina Stramare

Le mediterranee sono una delle coppie di Pechino Express 2023 e che si è fatta notare non solo per la bellezza ma anche per la tenacia. A formare questa squadra sono Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019, e Barbara Prezja, modella di origini albanesi con un ampio seguito su Instagram. Nata nel 2001 a Durazzo, in Albania, da piccola Barbara, precisamente all’età di due anni, si trasferisce in Italia, nello specifico a Ravenna, dove cresce e sviluppa le sue passioni che ruotano intorno alla musica, all’arte e alla moda. Sin da giovane, infatti, Barbara studia canto e chitarra e inizia a lavorare come modella, imponendosi nel 2014 grazie alla vittoria della fascia Miss Eva 3000 e continuando così a percorrere questa strada. Per portare avanti la sua carriera nel campo della moda, quindi, e continuare a coltivare anche la sua passione per la musica, Barbara Prezja si trasferisce a Milano e qui lavora con importanti marchi come Guess, di cui diventa un volto importante. Negli ultimi anni, la concorrente di Pechino Express 2023 in coppia con Carolina Stramare è diventata una modella molto richiesta con all’attivo tante collaborazioni di prestigio e shooting fotografici. Mentre si afferma come modella, però, la ragazza originaria dell’Albania continua a esprimersi anche in campo musicale, sfruttando in tal senso pure la notorietà acquisita sui social dando vita a un profilo ad hoc dedicato alla sua carriera musicale: Bluette Music. Come possiamo evincere sempre dal profilo Instagram di Barbara Prezja, fonte preziosa per conoscere meglio la concorrente di Pechino Express 2023, la modella è attiva anche come attrice e inoltre è molto attenta anche al campo della beneficienza, sostenendo campagne a favore di Unicef proprio tramite il suo profilo Instagram. Dopo le esperienze come modella e l’affermazione sui social è arrivata anche l’avventura in giro per il continente asiatico con Pechino Express, un’altra tappa che arricchisce la sua ampia e variegata carriera nel mondo dello spettacolo.

Barbara Prezja fidanzato

Per quanto riguarda la sfera sentimentale della modella albanese è, però, molto difficile ricavare informazioni. La compagna di viaggio di Carolina Stramare del team Le Mediterranee a Pechino Express 2023 è infatti molto riservata e non lascia trapelare nulla della sua vita privata. Perciò, non si sa quale sia lo status sentimentale di Barbara Prezja, se la modella ha un fidanzato o è single. Quello che vediamo dai social della modella albanese è solo ciò che riguarda la sua carriera o alcuni scatti che la ritraggono nella sua quotidianità, senza però mostrare nulla. Si conosce però qualcosa del suo passato infatti il suo ex fidanzato è il cantautore Dulcamara con chi ha avuto una relazione durata 7 anni. Al fianco di Carolina Stramare è stata impegnata nel viaggio che ha preso il via da Mumbai, una delle principali città dell’India, e da lì hanno viaggiato verso sud all’interno del grande stato asiatico, passando poi per il Borneo Malese e finendo la loro avventura in Cambogia.