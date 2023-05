Incoronazione Carlo III orario dirette Tv

I dettagli dell’incoronazione di Carlo III: a che ora è la cerimonia e dove vederla in diretta tv sulla Rai e su Mediaset

Gli occhi del mondo sono pronti a rivolgersi, ancora una volta, verso il Regno Unito, in particolare verso l’Abbazia di Westminster, a Londra, dove oggi sabato 6 maggio si celebra l’attesissima incoronazione di re Carlo III, nuovo sovrano della Gran Bretagna dopo la fine del lunghissimo regno di Elisabetta II. Si tratta chiaramente di un evento estremamente atteso e preparato in ogni suo dettaglio, con un chiaro protocollo da seguire. L’incoronazione di Carlo III avrà inizio alle ore 11:00 londinesi, quindi in Italia l’orario è dalle 12:00, e durerà in totale circa due ore, con la fine prevista, dunque, verso le ore 13:00 inglesi, che sono le 14:00 nostre. Le fasi della cerimonia sono cinque e la prima è il riconoscimento, con il sovrano che si pone al centro dell’abbazia di Westminster e da lì si rivolge in direzioni di tutti i quattro punti cardinali, così da farsi riconoscere, simbolicamente, da tutti quanti i sudditi del regno.

Dopo questa introduzione parte ufficialmente la cerimonia, prima con un discorso dell’Arcivescovo di Westminster e poi con la seconda fase dell’incoronazione, ovvero il giuramento, con Carlo III che dovrà pronunciare una formula fissa in cui s’impegna a rispettare i propri obblighi come sovrano. Terminata questa seconda fase, è il turno dell’unzione, col futuro re che viene benedetto e incoronato anche davanti a Dio e dopo questo intermezzo religioso arrivano l’investitura e l’incoronazione, che sfociano nel quinto e ultimo atto della cerimonia, ovvero l’intronizzazione, con cui Carlo III prenderà ufficialmente possesso del regno e potrà sedere ufficialmente sul trono del Regno Unito come nuovo re. Terminata l’incoronazione di Carlo III, si passa a quella della Regina consorte, ovvero Camilla. Per l’evento, sono attesi a Westminster tutti i reali inglesi, nonché rappresentanti pronti a giungere da ogni parte del mondo per porre i propri omaggi al nuovo sovrano britannico.

Incoronazione Carlo III su Rai e Mediaset

La cerimonia dell’incoronazione di Carlo III sarà ovviamente trasmessa anche in diretta televisiva. L’emittente che si occupa di trasmettere tutto l’evento è chiaramente la BBC, l’emittente pubblica britannica, ma la giornata sarà ampiamente seguita anche in Italia con diverse trasmissioni. Rai 1 si occuperà dell’incoronazione di Carlo III con uno speciale del Tg1 l’orario è dalle 11:45, poco prima dell’inizio ufficiale dell’evento, fino alle 15:30, con quindi un ampio commento a corredo. Pure Rainews dedicherà la sua giornata a Carlo III, con uno speciale in onda dalle 11:00. Molto spazio al futuro re britannico anche sui canali Mediaset, in particolare su Canale 5, dove andrà in onda uno speciale di Verissimo dalle ore 10:45 alle 15.45, con, quindi, anche una lunga introduzione oltre al commento a margine della cerimonia.

L’evento verrà seguito in Italia anche da altre emittenti, come La7, con una lunga Maratona di Mentana dalle 9:40 fino alle 13:30, mentre Sky Tg24 si occuperà di seguire e commentare tutta la cerimonia dalle 11 fino alle 14:30. Sia la Rai che Mediaset offrono l’opportunità di seguire questa speciale incoronazione pure in diretta streaming, tramite le piattaforme di Rai Play e di Mediaset Infinity. Oltre alla diretta e al commento dell’evento, è possibile trovare sia sui canali Rai che su quelli Mediaset anche documentari, approfondimenti e programmi dedicati alla casa reale inglese.