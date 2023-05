Natalia Mastrota marito e figli: amore ad alta quota

I dettagli della vita privata di Natalia Mastrota: l’amore all’insegna dello sport e della montagna e i figli della coppia

Quella tra Natalia Estrada e Giorgio Mastrota è stata sicuramente una delle storie d’amore più celebri degli anni Novanta è dalla loro unione è nata Natalia Mastrota, venuta al mondo nel 1995, tre anni dopo il matrimonio dei suoi celebri genitori e tre anni prima della loro rottura. A differenza di mamma e papà, Natalia Mastrota ha sempre vissuto lontano dai riflettori, portando avanti la propria senza concedersi allo showbusiness, ma concentrandosi sul suo grande amore per la montagna e lo sport. La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ha trovato l’amore con Daniel Castillo, una guida alpina che, come la sua dolce metà, è anche lui grande appassionato di sport invernali. Natalia e Daniel vivono infatti nella splendida cornice di Chamonix, uno dei luoghi più iconici e amati delle Alpi, che si trova in territorio francese poco dopo il confine con l’Italia, sul Monte Bianco. I due hanno avuto due figli, Marlo e Sasha, venuti al mondo rispettivamente nel 2018 e nel 2020. I due genitori hanno immediatamente trasmesso ai piccoli il loro amore per la montagna sul profilo Instagram della figlia della protagonista de Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni è possibile vedere moltissimi scatti che vedono la famiglia felice in mezzo agli splendidi panorami mozzafiato delle Alpi.

Natalia Mastrota lavoro

Abbiamo parlato del grande amore di Natalia Mastrota per la montagna e ad essa la ragazza ha consacrato tutta la sua vita. La figlia della coppia d’oro degli anni Novanta è un’atleta, in particolare una trailrunner e una sciatrice alpina. Il trailrunning, per chi non fosse esperto di sport invernali, è la corsa nella natura e si connatura come uno sport molto complesso e sfaccettato, perché a differenza di altre discipline incentrate sulla corsa e facenti parte dell’atletica, si svolge su sentieri naturali e quindi aggiunge alla corsa tutte le difficoltà che possono derivare dagli ambienti naturali. Lo sport è sempre stata la parte fondamentale della vita di Natalia Mastrota, che come ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport sin da piccola si è appassionata all’equitazione, rivolgendo poi la sua attenzione alla montagna da quando insieme al padre vi passava i weekend. Oltre a gareggiare, Natalia Mastrota è anche Mountain leader, ovvero una guida turistica specializzata nel far visitare i luoghi di montagna e negli anni la ragazza si è anche dedicata a progetti personali, come ad esempio il Nat to the summit, ovvero un percorso che ha visto la figlia di Natalia Estrada compiere un duro tragitto partendo da una località a livello del mare e arrivando fino in montagna, nel suo caso specifico fino al monte Picu Uriellu, posto a oltre 2500 metri d’altezza. L’obiettivo di Natalia, come raccontato sempre alla Gazzetta dello Sport, è quello di diventare una guida alpina a tutti gli effetti, proprio come suo marito Daniel, con cui la figlia di Giorgio Mastrota condivide ogni aspetto della sua vita, da quella privata a quella sportiva fino a quella lavorativa.