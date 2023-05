Daniele Bossari cancro: cosa ha il conduttore radiofonico

La malattia di Daniele Bossari, 48 anni, il cancro che ha cambiato la sua vita per sempre: la lotta con sua moglie Filippa Lagerback

Nel corso degli ultimi anni si è spesso parlato della malattia di Daniele Bossari. La battaglia contro il cancro lo ha messo a durissima prova ma è sempre riuscito a rialzarsi e ripartire, aiutato da sua moglie Filippa Lagerback, che ha definito in passato la sua Wonder Woman. Tutto ciò è giunto dopo periodi di profonda depressione, come raccontato al Grande Fratello VIP, ma oggi è un uomo diverso, migliore e più forte. Daniele Bossari, 48 anni, ha raccontato d’aver avuto un carcinoma alla base della lingua. A lungo online si è parlato ampiamente del cancro alla gola del famoso conduttore radiofonico, che ha pubblicato un commovente post Instagram e si è in seguito raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin. Per lui è stato un fulmine a ciel sereno e in breve è passato dal notare un gonfiore alla gola alla chemio e radioterapia, che lo hanno salvato.

Si è affidato alle cure del San Raffaele di Milano e oggi offre la propria storia come esempio di lotta per la propria salute. La prevenzione è cruciale, spiega, perché non pensi mai qualcosa del genere possa accadere a te, nonostante notizie di questo tipo ci circondino ormai. È stato costretto a letto, immobile, per settimane. Obbligato a restare in ospedale per avere salva la vita e non privare la sua famiglia di un marito e un padre. Sua moglie Filippa Lagerback è stato il suo angelo custode anche in questo caso. Si è sacrificata in tutto e per tutto, senza mai lasciare il suo fianco e mandando avanti la famiglia.

Daniele Bossari malattia

Come detto, la malattia di Daniele Bossari era un carcinoma alla base della lingua e, purtroppo, il tumore che ha colpito il famoso conduttore non era operabile. Non ha quindi potuto “semplicemente” rimuovere quell’insieme di cellulare malate. Ha dovuto sottoporsi a intense e lunghe sessioni di chemioterapia e radioterapia, che hanno sfiancato la sua mente e il suo spirito. Tutto ciò gli ha aperto la mente sulla grande sofferenza che c’è nel mondo, ritrovandosi a far parte di reparti colmi di gente in cura. Tutto questo lo ha cambiato nel profondo e oggi parla della malattia come parte della sua terapia post guarigione. Lo fa perché al tempo gli faceva bene ascoltare le storie degli altri e spera che tante persone possano trovare coraggio e conforto in ciò che oggi lui spiega. Nel suo caso sono state d’aiuto anche le parole di altri personaggi noti. Basti pensare alla malattia di Fedez, che il marito di Chiara Ferragni ha raccontato sui suoi social.

Intervistata dal Corriere della Sera, anche sua moglie Filippa Lagerback ha parlato di questa travagliata vicenda, spiegando come lei e suo marito siano riusciti ad andare avanti, ritrovando il sorriso dopo tanta sofferenza. Non si è mai permessa il lusso di guardare all’aspetto negativo, ovvero a una vita senza Daniele Bossari. Non era una possibilità concepibile e ciò le ha dato la forza di lottare al suo fianco ed essergli di supporto in ogni momento. Importante il suo messaggio, che sottolinea come in casi del genere si debba fare una sola cosa: affidarsi ai medici in tutto e per tutto. La scienza è l’unica cosa che può salvarci: “In ospedale ci hanno detto di pensare a star bene e che al resto ci avrebbero pensato loro. Sono loro molto grata”.