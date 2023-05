Jimmy Fontana causa morte: dopo anni verità sulla malattia

La causa morte di Jimmy Fontana celebre cantante de Il mondo: la verità raccontata dal figlio e il rapporto con la famiglia

Era l’11 settembre del 2013 quando è venuto a mancare Jimmy Fontana, una delle voci più celebri della storia della musica italiana, con all’attivo canzoni di grande successo tra cui spicca ovviamente Il mondo. Nato a Camerino il 13 novembre del 1934, il leggendario cantante è scomparso a Roma all’età di 78 anni. La causa morte di Jimmy Fontana è stata una febbre alta, collegata ad altre problematiche su cui si è espresso il figlio Andrea Sbriccoli a margine della morte del padre, intervenendo per spiegare per bene come è venuto a mancare Jimmy visto che a quel tempo si era parlato di una lunga malattia come causa della morte. All’Ansa, il figlio del cantante de Il mondo ha spiegato che il padre aveva contratto una grave infezione a causa di un problema al dente e questa infezione ha comportato una serie di problematiche.

Tra queste complicazioni un consistente abbassamento di pressione e l’innalzamento della febbre, che ha portato al collasso dell’organismo del cantante, provato già dall’età che avanzava, ma comunque ancora abbastanza in forma, considerando che il cantante e suo figlio appena un mese prima avevano compiuto un lunghissimo viaggio in giro per l’Italia. Non è stata nessuna malattia, dunque, a causare la morte di Jimmy Fontana e le indiscrezioni su questo lungo male si erano rincorse anche a causa dell’assenza dell’artista dalle scene nei tempi precedenti alla sua morte, ma anche su questo aspetto ha fatto luce Andrea, spiegando che il padre si era sì allontanato dalla televisione, ma aveva lavorato con tantissimo entusiasmo fino a poco prima della sua morte.

Jimmy Fontana moglie

Nella sua vita Jimmy Fontana, al secolo Enrico Sbriccoli, ha avuto una lunga storia d’amore con sua moglie una donna di nome Leda Distasi, conosciuta agli inizi della sua carriera e sposata nel 1962, con la precisione l’8 aprile di quell’anno. I due coniugi hanno avuto ben quattro figli: abbiamo parlato di Andrea, e gli altri sono Luigi, Roberto e Paola. A differenza di suo marito, Leda è sempre stata al riparo dai riflettori e solo in alcune occasioni Fontana ha parlato di lei, spiegando come la moglie non ha mai voluto mostrarsi più di tanto in pubblico e come lui stesso si sia sempre impegnato a non mescolare troppo la famiglia e il lavoro. Una curiosità che riguarda il grande amore della vita di Jimmy Fontana è legata a un grande brano della storia della musica italiana, ovvero Che Sarà, canzone portata al Festival di Sanremo del 1971 dai Ricchi e Poveri e divenuta uno dei più grandi successi del gruppo, scritta proprio, tra gli altri, da Jimmy Fontana.

Nel brano viene dipinto un paese che sta sulla collina, disteso come un vecchio addormentato e questa descrizione si rifà a Bernalda, un borgo situato nella provincia di Matera che è il paese originario di Leda Distasi. Per quanto riguarda i figli della coppia, Luigi ha seguito le orme del padre ed è divenuto anche lui un musicista, accompagnando suo padre in moltissime occasioni e lavorando anche al cinema e al teatro. Gli altri figli, invece, hanno percorso altre strade rimanendo lontani dai riflettori.