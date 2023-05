Uomini e donne scelta di Nicole quando va in onda

Quando va in onda la scelta di Nicole a Uomini e Donne: la puntata conclude la stagione di Uomini e Donne con grande sorpresa

Sta andando incontro alla sua conclusione il percorso di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Dopo la messa in onda della scelta di Luca Daffrè, sta per arrivare anche quella della tronista, che è prevista a breve. Si tratta di una data fondamentale, perché non chiuderà solo il percorso di Nicole nello show di Maria De Filippi, ma segnerà anche la fine di questa stagione di Uomini e Donne per la la pausa estiva. Il dating show di Canale 5 non abbandonerà però i suoi fan, visto che da lunedì prossimo andrà in onda Uomini e Donne story, come s’intuisce dal titolo un best of delle scorse edizioni del programma. L’ultima puntata del programma Mediaset coincide con quando va in onda la scelta di Nicole Santinelli ovvero venerdí 12 maggio 2023, dunque, sarà il culmine di questa ricca stagione, che soprattutto nella sua prima parte ha vissuto alti e bassi, con alcuni troni che sono durati più del previsto, come quello di Lavinia e Federico, mentre quello della bionda tronista è stato relativamente breve, ma comunque emozionante. La registrazione della puntata della scelta di Nicole è stata effettuata il 9 maggio e la ragazza ha preso la sua decisione tra Carlo e Andrea, optando, secondo le anticipazioni ormai largamente diffuse in rete, per il primo, regalando un momento molto emozionante a tutto lo studio. Nella puntata della scelta di Nicole, come di consueto, verranno mostrate le ultime esterne con entrambi i corteggiatori, prima del confronto tra la tronista e Andrea, che stando alle anticipazioni ha preso con molta calma la decisione della donna, e della definitiva scelta, con Carlo che ha accettato di uscire dal programma con Nicole e di vivere con lei questa storia d’amore anche lontano dai riflettori. Attesa alle stelle, dunque, per la chiusura di Uomini e Donne con la scelta di Nicole che va in onda venerdì 12 maggio, come di consueto su Canale 5 dalle ore 14:45 circa.

Uomini e Donne Nicole e Carlo

La scelta di Nicole corona la storia d’amore tra lei e Carlo Alberto, che ha appassionato i fan in questi mesi. La romana ha iniziato nei primi mesi del 2023 il suo percorso a Uomini e Donne e a fine marzo ha fatto il suo ingresso l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore della giovane tronista. Sin da subito i due hanno dimostrato di avere un ottimo feeling e Carlo ha saputo inserirsi in un momento di difficoltà del rapporto tra Nicole e Andrea, che dopo un buon inizio hanno cominciato a mostrare cenni di cedimento fino al famoso caso del bigliettino che ha freddato molto i rapporti tra loro. Dopo un ottimo inizio, anche tra Nicole e Carlo sorgono delle problematiche, con la ragazza che inizia a esprimere dei dubbi sull’interesse del corteggiatore, che fuori dallo studio non le dimostra abbastanza dedizione. Questo momento coincide con un riavvicinamento con Andrea l’osteopata e verso fine mese si delinea per Nicole il momento di scegliere, con i due corteggiatori che, verso il rush finale, arrivano entrambi con buone speranze di essere scelti. Come sappiamo, alla fine la Santinelli ha optato proprio per Carlo, premiando la dolcezza e l’intensità del loro rapporto che ha saputo superare anche eventuali dubbi e incomprensioni, fisiologici in un percorso come quello a Uomini e Donne.