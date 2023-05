Eurovision 2023 chi vince: i favoriti

Il punto sulla finale dell’Eurovision 2023: chi sono i favoriti per la vittoria finale secondo i bookmakers e chi partecipa alla serata conclusiva

Stasera sabato 13 maggio va in onda la finalissima dell’Eurovision 2023, con l’atteso esordio di Marco Mengoni. In settimana abbiamo assistito alle due semifinali, che hanno decretato il quadro dei 26 paesi finalisti, e abbiamo visto le performance di gran parte dei partecipanti alla finale, in attesa che entrino in scena anche i big five, ovvero Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, e l’Ucraina vincitrice della scorsa edizione. L’attesa è per scoprire chi sarà il vincitore di questa nuova edizione dell’Eurovision 2023 e secondo i bookmakers il paese che ha maggiori possibilità di vittoria è la Svezia, rappresentata da Loreen con la sua ascoltatissima Tattoo. Il paese scandinavo è ampiamente favorito, ma deve guardarsi dai principali contendenti, che secondo i bookmakers sono la Finlandia di Kaarija con Cha cha cha e ancora una volta l’Ucraina, stavolta rappresentata dai Tvorchi con il brano Heart of Steel. Poco dietro al novero dei favoriti si piazzano le speranze italiane, ovviamente con Marco Mengoni, ma parzialmente anche con Alessandra Mele, rappresentante della Norvegia ma con origini italiane. La giovane artista che concorre col paese scandinavo è la principale outsider dietro alla Svezia e alle inseguitrici Finlandia e Ucraina, mentre le previsioni non sorridono all’Italia di Marco Mengoni, che secondo le quote può puntare a un buon piazzamento, ma difficilmente a qualcosa di più. Nella lista dei favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2023 spicca, quindi, la Svezia: stasera scopriremo se, come lo scorso anno con l’Ucraina, i pronostici verranno confermati oppure se saranno ribaltati.

Eurovision 2023 chi partecipa in finale

Sono 26 in totale i paesi che partecipano alla finale dell’Eurovision 2023. C’è ovviamente l’Italia di Marco Mengoni e, come detto, faranno il loro ingresso in scena per la prima volta i campioni in carica dell’Ucraina e poi il resto delle big five: Blanca Paloma per la Spagna, La Zarra per la Francia, i Lord of the Lost per la Germania e Mae Muller per il Regno Unito. A loro si aggiungo quelli che sono i favoriti secondo i bookmakers, quindi in primis Loreen per la Svezia, poi Kaarija per la Finlandia, i Tvorchi per l’Ucraina e Alessandra Mele per la Norvegia. A chiudere il quadro dei finalisti dell’Eurovision 2023 ci sono gli altri qualificati dalle due semifinali: Albina & Familka Kelmendi per l’Albania, Andrew Lambrou per Cipro, Alika per l’Estonia, Gustaph per il Belgio, Le due giovani Teya e Salena per l’Austria, Monika Linkyte per la Lituania, la viralissima Blanka per la Polonia, i Voyager per l’Australia, la baby prodigio Brunette per l’Armenia, il collettivo Joker Out per la Slovenia, i sorprendenti Let 3 per la Croazia, il figlio d’arte Pasha Parfeni per la Moldavia, Remo Forrer per la Svizzera, la band al femminile Vesna per la Repubblica Ceca, Noa Kirel per Israele, Mimicat per Portogallo e a chiudere Luke Black per la Serbia. L’appuntamento per la finale dell’Eurovision 2023 è previsto per sabato 13 maggio, con la diretta televisiva offerta in prima serata da Rai 1 e in streaming dall’applicazione di Rai Play.