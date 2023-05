Eurovision 2023 Cipro chi è Andrew Lambrou: età e Instagram

Chi è Andrew Lambrou cantante che rappresenta Cipro all’Eurovision 2023: è nato in Australia e ha partecipato a X Factor

Uno dei profili che hanno catturato maggiormente l’interesse dei fan durante le semifinali dell’Eurovision 2023 è sicuramente Andrew Lambrou, rappresentante di Cipro, che si è conquistato un posto nella finale della kermesse musicale. Classe 1998, Andrew Lambrou è in realtà nato in Australia, a Sidney, ma i suoi genitori sono di origini cipriote, da qui la possibilità di concorrere con lo stato europeo all’Eurovision. Andrew si appassiona alla musica sin da piccolo, iniziando a prendere lezioni di canto e di pianoforte, e partecipando a rassegne locali ed eventi La prima volta che il ragazzo ha iniziato a fare le cose in grande è stato nel 2013, quando, pubblicando su YouTube una cover del famosissimo brano degli Evanescence My Immortal ha ottenuto grandissima risonanza. Questo riscontro positivo da parte del pubblico ha fatto capire al rappresentante di Cipro all’Eurovision 2023 di avere della stoffa per poter sognare in grande. Cosi nel 2015, alla soglia dei 18 anni, l’australiano ha preso parte alla versione del suo paese di X Factor, arrivando fino agli Home Visits.

Pur se finita precocemente, questa esperienza è molto importante per Andrew Lambrou, che ottiene il suo primo contratto discografico e inizia a pubblicare la propria musica. È stato di recente, a partire soprattutto dal 2021, che il concorrente del Festival Europeo della musica con Cipro ha iniziato a ottenere risonanza, grazie a singoli come Throne e Lemonade. Lo scorso anno Andrew ha provato a partecipare all’Eurovision in rappresentanza dell’Australia, non riuscendo però a vincere il processo di selezione, ma ad appena un anno di distanza è stato con l’Isola Greca, paese dei suoi genitori, a sceglierlo per la competizione, dove l’artista ha presentato la sua Break a Broken Heart, che sta ottenendo un ottimo riconoscimento. Oggi, Andrew Lambrou di Cipro ha 24 anni, ne compirà presto 25, ovvero il 25 di maggio, e sta vivendo una fase importante della sua carriera. La sua è una musica pop, capace di spaziare da tonalità più elettroniche ad altre più intime, spesso grazie all’accompagnamento col pianoforte, strumento con cui il cantante è familiare sin da bambino.

Andrew Lambrou Instagram e TikTok

Andrew Lambrou è un personaggio molto attivo sui social e la sua esperienza all’Eurovision 2023 gli sta permettendo di ampliare ancora di più la sua platea. Su Instagram è possibile trovare il cantante di Cipro col nickname @andrew_lambrou e qui il giovane vanta ben 500.000 followers, la testimonianza del grande seguito che ha raggiunto in questi anni. Su Instagram Andrew Lambrou pubblica soprattutto scatti e video della sua vita lavorativa, ma è possibile anche trovare foto della vita quotidiana del rappresentante di Cipro all’Eurovision 2023.

Dai suoi viaggi ai momenti con la famiglia o ai duri allenamenti in palestra, che sembra essere una delle sue passioni. Il cantante è presente anche su Tik Tok, col nickname @andrewlambrou, e anche qui l’artista è molto attivo, con ben 2.3 milioni di followers e la pubblicazione di molti video che anche qui spaziano dalla sua vita quotidiana a quella professionale, che rimane comunque dominante. Questo Eurovision 2023 sta portando ad Andrew Lambrou ancora più risonanza sul piano social e si sta profilando come una vetrina importantissima per la sua carriera.