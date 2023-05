Cristina Scuccia fidanzato con donna o uomo? L’intervista rivelatrice

Le ultime notizie sulla vita sentimentale di Cristina Scuccia: il giallo sul fidanzato e le voci sul suo orientamento

Dopo essersi guadagnata la luce dei riflettori per la decisione di togliere il velo e rinunciare ai voti, Cristina Scuccia, precedentemente nota come Suor Cristina, è tornata protagonista partecipando all’Isola dei famosi e ha attirato su di sé la curiosità dei fan, che si chiedono in particolar modo se la naufraga abbia un fidanzato. A tal proposito, le voci in queste settimane si sono rincorse, senza però mai trovare conferme ufficiali. Tra le fonti che hanno trovato maggiore risonanza a riguardo ci sarebbe l’indiscrezione lanciata da una compaesana dell’ex suora e raccolta dalla nota influencer Deianira Marzano, secondo cui Cristina ha un fidanzato, la cui identità però non sarebbe nota, pure se in paese tutti sanno di questa relazione. Ad aggiungere pepe all’indiscrezione ci ha pensato poi Novella 2000, che ha aggiunto che il fidanzato della naufraga sarebbe un ex frate che a sua volta, come la protagonista dell’Isola dei famosi, ha rinunciato ai voti. C’è da dire che Cristina Scuccia non ha mai confermato queste voci e quando le è stato chiesto si è sempre professata single e concentrata sulla costruzione della sua nuova vita dopo la fine di quella da suora, ma le voci su un ipotetico fidanzato si sono fatte negli ultimi tempi sempre più insistenti. A completare il quadro relativo alla vita sentimentale di Cristina Scuccia ci sono altre ipotesi, che si stanno facendo sempre più strada sui social. Queste sarebbero legate all’orientamento dell’ex suora che secondo molti sarebbe omosessuale e addirittura pronta a fare il suo coming out proprio in Honduras. La bomba è stata sganciata da Mow Mag, che ha raccontato la rivelazione di una fonte che avrebbe svelato che l’ex protagonista di The Voice ha una fidanzata in Spagna. Anche qui, nessuna conferma ufficiale, ma molti fan dell’Isola dei famosi insistono su questo scenario. Insomma, il quadro relativo al fidanzato, o a questo punto alla fidanzata, di Cristina Scuccia resta complesso, con gli spettatori che vogliono saperne di più, ma il loro desiderio al momento resta irrealizzato. Chi si conosce però il primo fidanzato dell’ex Suor Cristina con cui avrebbe anche consumato. Tra l’altro di recente l’ex della Scuccia ha rilasciato un’intervista a cui ha parlato della loro storia d’amore.

Cristina Scuccia primo fidanzato chi è

Se la vita sentimentale oggi di Cristina Scuccia non è nota, la naufraga ha parlato di quella del passato, rivelando durante la sua esperienza all’Isola dei famosi, chiacchierando con Marco Mazzoli, di avere avuto un fidanzato. L’ex suora ha anche aggiunto che al tempo lei stessa non era molto concentrata sulla relazione, perché la sua priorità era cantare e riuscire a entrare nel mondo della musica. L’identità di questo primo fidanzato di Cristina Scuccia è stata poi svelata da Di Più tv, che ha rivelato che l’uomo in questione si chiama Lucio e ha raccontato alcuni dettagli del loro passato, raggiungendo direttamente l’uomo e intervistandolo. Lucio e Cristina si sono conosciuti nell’ambito della parrocchia e l’uomo ha raccontato che i due erano anche fidanzati in casa, ma poi il loro rapporto si è freddato, anche probabilmente a causa di questa concentrazione dell’ex suora per il mondo della musica. I due poi si sono lasciati prima che Cristina decidesse di prendere i voti e, a quanto pare, non hanno più avuto contatti negli anni successivi.