Peppe Quintale malattia figlio: verità sul retinoblastoma

Qual è la verità su Peppe Quintale e il retinoblastoma: cos’è e qual è la malattia che ha colpito suo figlio

Fin dal suo ritorno in TV con The Voice Senior, si è spesso parlato della malattia di Peppe Quintale. Gli utenti sono preoccupati per il noto personaggio televisivo ma occorre spiegare come stanno realmente le cose, dal momento che l’ex iena non è affetto da alcuna patologia. Perchè allora si parla tanto di Peppe Quintale e il retinoblastoma, e soprattutto di cosa si tratta. È un tumore infantile che colpisce gli occhi e, come si può immaginare, può avere conseguenze devastanti. L’unica forma d’aiuto in questi casi è la ricerca, che avviene spesso attraverso associazioni private, che garantiscono anche assistenza alle famiglie dei piccoli colpiti. Dopo aver scoperto dell’esistenza di questo male, il noto comico Peppe Quintale ha fondato Asroo, Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare, della quale è presidente. Il grande impegno profuso in questo ammirevole progetto consente di devolvere in beneficenza ogni euro raccolto, al fine di acquistare importanti macchinari per la ricerca, la prevenzione e l’assistenza. Considerando come si tratti di un tumore infantile, in molti si sono poi chiesti se il retinoblastoma avesse colpito uno dei figli di Peppe Quintale, che ha spiegato in alcune occasioni il difficile periodo che ha dovuto affrontare la sua famiglia. Il comico ha scoperto l’esistenza di questa malattia a causa dell’esperienza vissuta in prima persona. Il problema, ha raccontato, ha soltanto “sfiorato” suo figlio, che soffre di una malattia rara, che per fortuna non è un tumore. Quella devastante prospettiva, però, lo ha spinto ad approfondire il tema e schierarsi in difesa di tutti i bambini.

Peppe Quintale moglie e figli

Peppe Quintale non ha una moglie, il comico ha divorziato dalla madre di suo figlio e oggi si mostra al fianco di un’altra donna, che gli ha consentito di ritrovare il sorriso. Il suo nome è Nicoletta Biancardi, originaria di Castel Goffredo e con casa a Ivrea. I due hanno saputo far funzionare una storia d’amore a distanza e, stando a quanto si legge sul profilo Facebook di Peppe Quintale, che limita qui le espansioni con la dolce metà, stanno insieme da tre anni. Su Instagram, invece, ampio spazio all’altro suo grande amore, suo figlio Giacomo. È proprio lui a soffrire di una malattia rara, che però fortunatamente non limita la sua vita quotidiana. Negli scatti pubblicati dal padre, così come nei suoi, lo si può vedere giocare a basket e divertirsi con i propri amici, come tutti i ragazzi della sua età. Un adolescente sereno, grande orgoglio dell’ex naufrago che lo coinvolge attivamente anche nelle attività dell’Associazione Asroo. Peppe Centochili vero nome del comico, 59 anni, è un famoso personaggio televisivo. Nato a Napoli nel 1963, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a livello nazionale con Fiorello e Marco Baldini. Da allora ne ha fatto di strada e, pur essendosi allontanato da Mediaset dopo aver partecipato alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi arrivando in finale e dalla Rai negli ultimi anni, è sempre amatissimo e ha proseguito la propria carriera. Aggiorna con grande frequenza il proprio profilo Instagram, dove spesso mostra foto e video della propria famiglia felice. C’è però una precisazione da fare.