Davide Ancelotti moglie chi è: l’artista spagnola

Chi è Ana Galocha moglie di Davide Ancelotti: artista appassionata di pittura e influencer, realizza opere dedicate alla sua famiglia

Si chiama Ana Galocha la moglie di Davide Ancelotti, figlio del celebre allenatore Carlo e assistente del padre sulla panchina del Real Madrid. Originaria di Siviglia, la dolce metà del figlio dell’ex calciatore campione del mondo nel 1982 è un’artista, che si professa amante della pittura e della moda, ed è anche un’influencer, grande appassionata di musica, di fitness e in generale di salute e benessere. La donna ha anche un profilo Instagram dedicato alla sua arte, in cui possiamo vedere i suoi lavori, basati soprattutto sulla pittura con il ricorso a colori molto sgargianti e alla decostruzione di figure pop, di prodotti mediatici di consumo e anche di famose opere d’arte, con un accostamento decisamente interessante tra questi elementi e i colori vivaci che caratterizzano i quadri dell’andalusa. La storia d’amore tra Davide e Ana risale al 2014 e nel giugno 2022 i due hanno coronato col matrimonio il loro amore, giurandosi amore eterno proprio nella città d’origine della spagnola, riuscendo finalmente a dare vita a una cerimonia che, a quanto scrivono i media spagnoli, i due programmavano da tempo, ma che si erano trovati a rinviare in più occasioni a causa della pandemia e dell’impossibilità, quindi, di organizzare grandi eventi. Come possiamo vedere dai social, Ana segue da vicino il marito anche nel suo ambiente lavorativo, sono molti infatti gli scatti allo stadio, con i figli e con lo stesso Davide, e tutta la famiglia si è immortalata anche sul prato del Santiago Bernabeu dopo la vittoria del titolo nella scorsa stagione, poco prima proprio che i due innamorati si scambiassero le promesse nuziali a Siviglia. La cerimonia si è tenuta in una location decisamente suggestiva, una finca risalente al diciassettesimo secolo. La finca è una classica casa di campagna spagnola, una sorta di tenuta risalente a un’epoca in cui il paese era ancora in buona parte agricolo e in mano a grandi possidenti terrieri. Piccola particolarità: in Spagna hanno sottolineato che Davide Ancelotti e Ana Galocha si sono sposati nella stessa finca dove hanno celebrato le proprie nozze Eva Gonzalez e Cayetano Rivera, una delle coppie più chiacchierate del gossip iberico.

Davide Ancelotti figli

Davide Ancelotti e Ana Galocha sono diventati genitori nel 2019, quando la coppia ha avuto due figli: i gemelli Lucas e Leonardo. I bambini sono chiaramente ancora molto piccoli, ma sono comunque spesso protagonisti sui social della madre, che gli ha anche dedicato alcune delle sue opere d’arte. Al pari della mamma, i piccoli Lucas e Leonardo sono spesso al seguito del papà e del nonno, non è difficile infatti trovare delle loro foto al Santiago Bernabeu o con una maglia del Real Madrid addosso. Un battesimo precoce nel mondo del calcio, d’altronde nonno Carlo è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio e papà Davide è il suo fido braccio destro: chissà che un giorno anche i due gemelli possano perpetuare la dinastia Ancelotti nel mondo del calcio.