Ida Platano e Alessandro stanno ancora insieme? Le ultime news

Le ultime news riguardanti Ida Platano e Alessandro: l’indizio lanciato sui social e la verità sulle voci di un tradimento

Una delle coppie più amate della storia recente di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da due famosi protagonisti del trono over, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che hanno abbandonato insieme il programma lo scorso novembre e da allora vivono la loro storia d’amore nella vita quotidiana. Stando alle ultime news che circolano sui due e che si possono evincere dai loro profili social che Ida Platano e Alessandro stanno ancora insieme. Basta andare sul profilo Instagram della dama bresciana per imbattersi in tantissimi contenuti che li raffigurano insieme, tra cui spicca l’ultimo reel pubblicato dall’ex di Riccardo, un video che racchiude e celebra i sei mesi che lei e Alessandro hanno vissuto insieme dall’addio a novembre a Uomini e Donne. Qualche tempo prima della ricorrenza del mesiversario, la coppia si era anche raccontata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, facendo un po’ il punto sulla loro relazione, che stando alle loro parole cresce e matura sempre di più. Non solo, dunque, Ida Platano e Alessandro stanno ancora insieme, ma i due continuano a fare progetti di vita e a pianificare il futuro: il lavoro li tiene distanti, anche se i due approfittano praticamente di ogni settimana per passare del tempo insieme, e per questo come hanno raccontato nella suddetta intervista i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne stanno pensando a una convivenza, scegliendo un punto a metà strada, magari Roma o Firenze. Un nuovo inizio per entrambi, per coronare il grande amore che stanno vivendo. Procede alla grande, dunque, l’amore nato nello studio di Uomini e Donne, nonostante capiti che si rincorrino voci di crisi di tanto in tanto.

Ida Platano e Alessandro: le voci di un tradimento

Nonostante Ida Platano e Alessandro si mostrino felici e innamorati sui social, non mancano le voci che parlano di problemi tra loro e una è molto recente, legata a una frase che l’ex dama ha pubblicato su Instagram. Ida ha scritto su una storia che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, recitando un celebre detto popolare che ha fatto pensare a molti a un riferimento a un possibile tradimento. Così decontestualizzate, queste parole hanno messo in allarme diversi fan, che hanno pensato che Ida si riferisse ad Alessandro e si sono chiesti cosa fosse successo: essendo tirata in ballo la fiducia, si è pensato a un tradimento, ma poi è intervenuta la stessa Ida a fare chiarezza, spiegando che le sue parole sui social erano riferite a una disavventura che lei e Alessandro hanno vissuto a Roma, quando è stata rubata la borsa dell’ex dama. Un brutto inconveniente, che ha lasciato di sasso Ida, ma la rabbia e la delusione erano per questa disavventura, non c’era alcun riferimento ad Alessandro o a una presunta infedeltà. Le voci di un tradimento si sono, quindi, immediatamente soffocato e anzi la bresciana ci ha tenuto a ringraziare i fan per essersi preoccupati per lei, ma ha ribadito, ancora una volta, che lei e Alessandro stanno decisamente bene insieme.