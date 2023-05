Allegri nuova fidanzata chi è Nina come Aida Yespica

Chi è Nina la nuova fidanzata dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: c’è chi la paragona di fisico ad Aida Yespica

Nella vita dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri c’è un nuovo amore e si tratta di Nina Lange Barresi. La donna non appartiene al mondo dello spettacolo, ma di lavoro ha una sua azienda, la Nimele SA, che si occupa di consulenze, promozioni e di sviluppo di iniziative, sia imprenditoriali che commerciali. La società ha sede in Svizzera, a Lugano, dove vive la nuova fidanzata del tecnico della Vecchia Signora. Nina e Allegri sono stati colti più volte dai fotografi, come quelli di Diva e Donna sia per le strade di Torino che in Svizzera.

Ma per il resto cercano di mantenere la loro relazione al riparo dalle telecamere. Nonostante questo riserbo, si parla moltissimo di questa nuova liaison e in particolare molti utenti sui social hanno sottolineato la somiglianza tra la nuova fiamma del comandante dei bianconeri e una celebre showgirl, ovvero Aida Yespica. Un paragone che si è fatto parecchia strada e che certifica la straordinaria bellezza della nuova fidanzata di Massimiliano Allegri.

Allegri fidanzate

C’è un nuovo amore, dunque, nella vita dell’allenatore della Juventus, dopo la fine di un’altra famosissima storia d’amore, ovvero quella con la celebre attrice Ambra Angiolini. Ripercorrendo la storia della vita sentimentale del tecnico livornese, ci sono state altre fidanzate prima delle giurata di X-Factor. La prima storia di cui si ha notizia in rete risale ai primi anni Novanta e riguarda una donna di nome Erika, con cui Max avrebbe dovuto sposarsi, ma clamorosamente la storia è giunta alla fine poco prima del matrimonio. A quanto si racconta, mancavano solo due giorni al grande sì, ma i due non ci sono arrivati. Dopo questa clamorosa rottura, Allegri ha ritrovato l’amore e nel 1994 si è sposato con Gloria, la donna che ha dato alla luce la sua celebre figlia Valentina.

Anche questa storia, nonostante stavolta il grande passo sia stato compiuto, non è destinata a durare, perché dopo quattro anni i due si separano e Allegri, che all’epoca era ancora calciatore, inizia una nuova storia con Claudia Ughi, che regala all’ex Cagliari e Milan la gioia di diventare padre per la seconda volta con la nascita del figlio Giorgio. Stavolta l’unione dura di più, 8 anni, prima della rottura e di una nuova storia d’amore per Allegri, stavolta con Gloria Patrizia, showgirl di quasi vent’anni più giovane rispetto al mister. I due sono stati insieme dal 2012 al 2014 e la loro storia è stata al centro del gossip a lungo, prima che nella vita dell’allenatore entrasse un’altra donna: ovviamente Ambra Angiolini. È proprio l’attrice protagonista di Immaturi l’ultima fidanzata del tecnico juventino, prima di Nina.

La notizia della relazione tra i due è venuta alla luce dei riflettori nel 2018, ma la frequentazione dovrebbe essere iniziata diverso tempo prima. Ad ogni modo, la storia d’amore tra i due è giunta a termine nel 2021 e la fine di questo amore ha fatto parecchio rumore, perché si è parlato di un presunto tradimento, mai confermato, da parte dell’allenatore. In merito alla fine della storia d’amore i due interessati non si sono mai sbilanciati, anche se a X Factor Ambra Angiolini ha ammesso di aver vissuto un periodo difficile, superato anche grazie alla terapia, ma non è entrata nel merito dei dettagli.