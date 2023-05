Fedez e Luis Sal perché hanno litigato: la verità

La verità sul perché Fedez e Luis Sal hanno litigato: lo sfogo sui social del rapper e la teoria di Fabrizio Corona

Dopo tante chiacchiere, inizia finalmente a uscire fuori qualche verità intorno alla lite tra Fedez e Luis Sal. I due negli ultimi tempi si sono allontanati, Sal non ha preso parte alle ultime registrazioni di Muschio Selvaggio e da diverse parti si è cominciato a parlare di una lite tra loro, con varie indiscrezioni a rincorrersi. A fare luce sull’accaduto ci ha pensato lo stesso Fedez, che durante una diretta su Instagram ha parlato della situazione col suo ex compagno d’avventura, spiegando di non poter parlare di quello che è successo, ma non per sua intenzione. La volontà del rapper era di mantenere il silenzio sulla vicenda, ma ormai è arrivato a un punto limite in cui è dovuto per forza intervenire. Per ora, il cantante de La dolce vita ha voluto sorvolare sulla questione, ma ha anche aggiunto che la volontà è quella di raccontare cosa è successo con trasparenza, e perché hanno litigato Fedez e Luis Sal per cui se non si arriverà a una soluzione, lui stesso ha annunciato di dare una spiegazione. Il marito di Chiara Ferragni si è poi scusato col pubblico di Muschio selvaggio, colpito dall’improvvisa uscita di scena di Luis Sal, e ha promesso che presto tutti conosceranno la verità. A gettare benzina sul fuoco ci aveva pensato Fabrizio Corona, che tempo fa si era interessato a questa vicenda, raccontando alcuni retroscena, lanciati da lui, sulla lite tra Fedez e Luis Sal. Il re dei paparazzi ha raccontato di aver ricevuto notizie su una liaison tra lo youtuber e un misterioso ragazzo, poi ha mostrato delle foto in cui è semplicemente immortalato Luis Sal con un ragazzo, senza traccia di atteggiamenti intimi. Questa indiscrezione, però, è stata riallacciata all’idea che alla base della rottura tra Fedez e Luis Sal ci sia stata una relazione clandestina tra loro, prontamente stroncata da Chiara Ferragni, che ha detto al marito di scegliere tra lei o il suo collega. Ultimo puntino che si può collegare a questa teoria è il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo, che in quest’ottica giustificherebbe la reazione dell’influencer. Tutta questa vicenda, però, non è mai stata confermata e non costituisce alcuna prova solida della lite tra Fedez e Luis Sal. Teorie tutte da dimostrare a parte, l’unica cosa certa è che qualcosa tra i due è successo e ora bisogna attendere che la verità venga raccontata.

Fedez litigi

Non si tratta della prima volta che Fedez finisce al centro di un litigio capace di dominare la scena. Particolarmente famose, e ricorrenti, sono le sue liti con Selvaggia Lucarelli, che molto spesso prende di mira il rapper e sua moglie per le loro iniziative e il loro comportamento, ma il cantante di Mille è stato protagonista anche di molti scontri personali. Il più famoso è sicuramente quello con J-Ax, ex socio con cui ha fondato un’etichetta musicale e con cui ha realizzato un joint album. Di recente il rapper si è riappacificato, con lo straordinario concerto Love MI e le dichiarazioni di affetto che si sono rincorse sui social. Pace fatta, per Fedez, anche con un altro cantante con cui si è scontrato diverse volte: si tratta di Salmo, con cui il marito di Chiara Ferragni ha realizzato il brano Viola a suggellare la loro intesa ritrovata dopo essere stato ospite al suo concerto a Milano. Un altro amico perso e poi ritrovato sembra essere Fabio Rovazzi, con cui il rapper ha lavorato a lungo, prima della rottura, e con cui di recente si è immortalato su Instagram. A fare da spartiacque in questo percorso di riavvicinamento a vecchi amici è stata la brutta malattia di Fedez, il tumore che ha avuto, visto che gran parte di questi riavvicinamenti sono arrivati proprio a margine di questa terribile esperienza. Negli anni, poi, il cantante si è scontrato con molti altri personaggi e spesso anche con le istituzioni: famose sono le sue tirate verso il mondo della politica, lo scontro con la Rai accusata di volerlo censurare il Primo maggio, o le litigate con Marracash e addirittura con il campione olimpico Marcell Jacobs, la cui immagine era curata proprio dall’agenzia dell’artista. Quella con Luis Sal è solo l’ultima, dunque, di una lunga lista di litigi per Fedez.