Mourinho moglie e figli: chi è Matilde originaria dell’Angola

Chi è Matilde Faria moglie dell’allenatore José Mourinho: il tatuaggio in suo onore e l’impegno in giro per il mondo

La moglie di Mourinho si chiama Matilde Faria, donna dalla biografia particolarmente interessante. Special one sulla panchina e special husband e dad in casa: dietro al famosissimo ed estremamente divisivo allenatore leggenda c’è un uomo da tantissimo tempo ormai legato a sua moglie, con una famiglia estremamente forte e unita. La dolce metà del campione d’Europa nel 2010 con l’Inter è detta Tami ed è una donna estremamente riservata, tanto che, nonostante la grandissimo notorietà del marito, si è sempre tenuta lontana dai riflettori. La moglie di Mourinho è originaria dell’Angola dove è nata il 14 agosto 1965 e ha 57 anni di età. Matilde Faria e l’allenatore portoghese si sono spostati nel 1989, hanno avuto due figli e non si sono mai lasciati praticamente da quando era due ragazzini.

Pare che l’amore tra i due sia scattato a Setubal, città di nascita del futuro Special One, dove a quel tempo Mou muoveva i primi passi di quella che sarebbe divenuta la sua straordinaria carriera da calciatore. Per il resto, sappiamo che la moglie dell’allenatore di lavoro collabora con le Nazioni Unite, in particolare occupandosi di fare l’ambasciatrice del Programma di promozione alimentare, e che grazie a quest’ambito ha compiuto diverse missioni in giro per il mondo. Stando alle parole dello stesso mister ex Real Madrid, Matilde ha avuto un peso importante durante tutta la straordinaria carriera dell’allenatore, che ha sempre fatto affidamento sul consiglio della moglie, come quello, ad esempio, di non accettare la panchina dell’Inghilterra quando gli fu proposta. In diverse occasioni lo Special One ha sottolineato l’importanza dei valori familiari e a dimostrazione dell’amore che prova per sua moglie ha tatuato Tami, nomignolo di Matilde, sul polso.

Mourinho figli

Sul polso José Mourinho ha tatuato anche Tita e Zuca, i nomignoli dei due figli che il mister ha avuto con la moglie Matilde. La primogenita dell’allenatore della Roma si chiama Matilde, come sua madre, ed è nata nel 1996. I tifosi giallorossi e tutti i followers di Mourinho avranno visto spesso il mister promuovere la pagina Instagram dell’attività della figlia, che ha messo su una linea di gioielli sostenibili, che spesso il tecnico indossa e promuove tramite i propri canali social. La Matilde Sustainable Jewelery ha avuto un ottimo successo, come mostra anche il numero di seguaci su Instagram, e fa parte del British Fashion Council. La figlia di Mourinho prima di lanciare la sua impresa ha portato avanti il suo percorso di studi nel mondo della moda, coronato col master al Condé Nast College of Fashion & Design e poi ha messo su la sua azienda a Londra, dove il padre ha allenato a lungo il Chelsea e ha anche guidato il Tottenham.

C’è da fare un appunto su Matilde, perché spesso sul web molti utenti cercano una malattia correlata alla figlia di Mourinho, ma la ragazza non ha nessuna malattia, probabilmente la confusione nasce con la figlia di un altro grande allenatore ex Roma, ovvero Luis Enrique, che è venuta a mancare nel 2019 proprio a causa di una brutta malattia. L’altro figlio della coppia, Zuca, è invece nato nel 2000 e il suo nome completo è Jose Mario: come la primogenita ha avuto il nome della madre, lui ha quello del padre. Proprio come il suo vecchio, Jose Mourinho Jr ha scelto di percorrere la strada nel mondo del calcio, giocando come portiere nelle giovanili dell’Inter e poi vivendo altre esperienze in altri settori giovanili.