Katia Noventa marito: dopo Berlusconi il caso castitá

La vita sentimentale di Katia Noventa: dopo le storie con Berlusconi e Cucuzza la scelta sul marito che spiazza

Sta vivendo letteralmente una nuova vita privata Katia Noventa, giornalista, conduttrice televisiva e politica, che è stata spesso anche al centro del gossip per i suoi amori, storie con altri personaggi molto noti come Paolo Berlusconi e Michele Cucuzza. La relazione con il conduttore de La vita in diretta è terminata nel 2001 e dopo di essa la firma de Il Giornale non ha più fatto trasparire molto della sua situazione sentimentale, per cui i fan hanno cominciato a chiedersi chi è suo marito dopo Berlusconi e Cucuzza, ma la risposta sorprende molto. Riguardo la sua vita privata Katia Noventa qualche anno fa ha fatto alcune rivelazioni durante un’intervista al programma Storie italiane, raccontando di un’esperienza che le ha cambiato l’esistenza. Si tratta dell’incontro con la fede, iniziato a Roma, consacrato con un viaggio a Medjugorje, e che ha segnato il modo di vedere la vita dell’ex showgirl. La rivelazione risale al 2012, ha raccontato Katia, quando è entrata in una chiesa che vedeva spesso e ha scoperto che si tratta della Madonna della medaglia miracolosa.

Entrando nella chiesa, la Noventa ha iniziato a sentire il bisogno di seguire quel viaggio, andando poi a Parigi e quindi a Medjugorje. Questa riscoperta spirituale è arrivata in un momento particolare per l’ex di Paolo Berlusconi, che ha raccontato di venire fuori da una relazione complessa, che le ha portato parecchia delusione e diverse problematiche a livello psicologico, così grazie a questa esperienza si è riscoperta e ha capito di dover trovare del tempo per dedicarsi a se stessa e ritrovare la giusta serenità. Insieme a questa riscoperta della fede, Katia Noventa ha anche abbracciato nuovi valori, come la preghiera e la castità, e da qualche anno, almeno quando ha fatto l’intervista, non la donna non ha più avuto relazioni. Così da tempo l’ex di Cucuzza ha iniziato un percorso di riscoperta di se stessa, non chiudendo a nuove conoscenze, ma decidendo di fare le cose a modo suo. Su Instagram possiamo vedere Katia Noventa e la sua ritrovata serenità, ma senza alcun indizio su un nuovo compagno.

Katia Noventa amori

Come anticipato, Katia Noventa ha avuto due ex fidanzati molto famosi. La storia più celebre è sicuramente quella che l’ex protagonista di Karaoke con Mike Bongiorno ha avuto con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, che è andata avanti dal 1993 fino al 2000, prima di giungere a termine. Subito dopo questa storia, c’è stata l’altra molto importante per la conduttrice, quella col giornalista Michele Cucuzza, che però è stata molto più breve, terminata nel 2001. Dopo queste due storie famosissime, finiscono le notizie sugli ex amori di Katia Noventa, ma tornando al racconto fatto a Storie Italiane, sicuramente c’è stato almeno un altro uomo nella vita della showgirl, tra il 2001 e l’inizio della sua esperienza religiosa nel 2012. Oggi il gossip fa parte del passato per Katia Noventa, che è concentrata sulla sua carriera, che la vede molto attiva soprattutto come giornalista con la sua collaborazione al Giornale.