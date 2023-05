Casa a prima vista Gianluca Torre chi è: età e Instagram

Chi è Gianluca Torre protagonista del reality show Casa a prima vista: ha cambiato vita per diventare agente immobiliare

Nel cast della prima stagione di Casa a prima vista nella sua versione italiana troviamo Gianluca Torre, uno degli agenti immobiliari al centro del reality show di Real Time. Il volto di Casa a prima vista è uno degli agenti di Milano, insieme a Ida Di Filippo e Mariana D’Amico. Originario del capoluogo lombardo dovrebbe avere un’età vicina ai 55 anni ed è approdato a quest’area professionale dopo essere passato per altre esperienze, che sono state importanti per questa nuova avventura nel campo immobiliare. Gianluca Torre, infatti, ha mosso i suoi primi passi in ambito professionale nel campo della pubblicità e delle pubbliche relazioni.

Dopo essersi laureato, nei primi anni Novanta, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sua Milano. Dopo la laurea il protagonista di Casa a Prima Vista inizia immediatamente a lavorare, si afferma nel campo della pubblicità prima di cambiare vita e iniziare la sua nuova avventura come agente immobiliare. Il collega di Mariana D’Amico ha messo a frutto le importanti doti sviluppate nella sua precedente carriera e le ha sfruttate anche nel nuovo campo d’azione, arrivando a lavorare per una grande agenzia internazionale e affermandosi come l’agente immobiliare dei Vip. Oggi, Gianluca Torre è un top seller della Engel & Volkers Milano.

Ha raccontato di aver sempre apprezzato l’azienda e di averla così scelta per mettersi in gioco, riuscendo a ritagliarsi con la sua attività moltissime soddisfazioni. Al di là della sfera professionale, l’agente immobiliare del programma di Real Time ha raccontato di essere una persona molto entusiasta e solare, doti importanti per portare avanti la sua professione. Tra le passioni di Gianluca di sono il suo amore per la cucina, fare sport e soprattutto la musica, attività che porta avanti prendendo lezioni di canto ed esibendosi anche in diversi locali della sua città. Il protagonista di Casa a prima vista è anche molto attivo sui social, come testimonia l’alto numero di followers che ha: quasi 75.000.

Il profilo dell’uomo è @gianlucatorre01 e qui possiamo vedere moltissimi contenuti che riguardano l’attività professionale del top seller milanese, capace di catapultare i propri clienti e i propri seguaci all’interno del suo lavoro. Diversi scatti sul profilo Instagram di Gianluca Torre sono anche dedicati alla sua esperienza nel docureality, mentre non mancano di tanto in tanto anche foto tratte dalla vita quotidiana dell’agente immobiliare, che nella sua gestione dei social è in grado sicuramente di mettere a frutto le abilità della sua prima carriera nel campo della comunicazione e della pubblicità e tutto ciò che sta costruendo oggi in quello immobiliare. Non ci sono dettagli, invece, sulla vita privata. Non sappiamo se Torre sia single o fidanzato.

Gianluca Torre carriera

La carriera di Gianluca Torre ha vissuto due fasi. Nella prima, iniziata subito dopo gli studi, il milanese ha prima cominciato a lavorare nel mondo della consulenza aziendale, per poi affermarsi nella pubblicità e negli eventi, diventando un protagonista importante della nascente net economy. Tra le sue esperienze ci sono quelle come sales manager di diverse aziende e poi ci sono le imprese personali, con la fondazione prima della Adsolutions e poi di ConSenso, aziende attive sempre nel campo della pubblicità dove Gianluca Torre si era formato e affermato.

Dopo queste esperienze, come detto il protagonista di Casa a prima vista ha cambiato vita, entrando nella Engel & Voelkers e diventandone top seller, un ruolo raggiunto in pochissimo tempo, dopo aver cominciato la sua avventura nel team di Porta Romana dell’azienda solo nel 2019. Il segreto del veloce avanzamento di carriera dell’agente immobiliare è la passione con cui ha portato avanti la sua attività, che lo ha portato a diventare un punto di riferimento nel mondo del mercato immobiliare milanese e ora anche un personaggio pubblico grazie al reality show di Real Time.