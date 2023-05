Ray Stevenson chi era: causa morte dell’attore di Thor

Chi era Ray Stevenson attore venuto a mancare all’età di 59 anni: famoso grazie all’antica Roma, si trovava in Italia per girare un film

Lutto nel mondo del cinema: è morto all’età di 59 anni Ray Stevenson, celebre attore con alle spalle ruoli in film importanti come Thor e in serie come Roma e Black Sails. L’attore si trovava in Italia al momento del suo decesso, nello specifico ad Ischia, dove era impegnato nelle riprese del film Cassino a Ischia, diretto da Frank Ciota. L’interprete di Tito Pullo in Roma aveva avvertito un malore nella giornata di sabato ed era quindi stato portato all’ospedale Rizzoli dove è stato ricoverato in condizioni molto difficili. In circa due giorni la situazione è precipitata e così Ray Stevenson è venuto a mancare nella giornata di oggi, lasciando in modo tragico la sua famiglia, composta dalla moglie Elisabetta Caraccia, conosciuta proprio sul set di Roma, dove la donna lavorava come antropologa, e dai figli Sebastiano Derek, Leonardo George e Lodovico, nati tra il 2007 e il 2013 e quindi tutti molto giovani. La causa della morte di Ray Stevenson è un malore ma non si sa da cosa è dipeso.

Ray Stevenson carriera

L’attore morto oggi a Ischia è nato a Lisburn, Irlanda del Nord, il 25 maggio del 2023. George Raymond Stevenson, conosciuto semplicemente come Ray, ha alle spalle una proficua carriera come attore, coltivata sin da quando era bambino. Dopo tantissima gavetta, il successo per l’attore inizia ad arrivare agli inizi degli anni Duemila, dopo i primi ruoli al cinema e in televisione. Spiccano, in tal senso, le esperienze in King Arthur e soprattutto in Roma, serie televisiva coprodotta da BBC e HBO che ha definitivamente lanciato la stella dell’attore nordirlandese. Qui, Ray Stevenson ha vestito i panni di Tito Pullo, un soldato romano che è diventato uno dei personaggi più amati dai fan della serie. Come anticipato, Roma ha cambiato non solo la vita professionale dell’attore di Thor, ma anche quella personale, visto che proprio grazie alla serie incentrata sull’antica Roma l’attore ha conosciuto la sua seconda moglie, dopo la fine del matrimonio con l’attrice Ruth Gemmell. Dopo il grandi spartiacque che è stato Roma, la carriera di Stevenson è andata avanti a gonfie vele, con tantissimi ruoli di prestigio sia al cinema che in televisione. Per ciò che riguarda il primo mondo, impossibile non citare quelli nei primi tre film della saga di Thor, dove Ray Stevenson ha interpretato Volstagg, un soldato asgardiano fedelissimo al dio del tuono. Oltre all’avventura in casa Marvel, l’attore originario del Regno Unito ha preso parte anche alla saga di Divergent, dove ha vestito i panni di Marcus Eaton, e ha interpretato Porthos ne I tre moschettieri. Passando alle serie tv, dopo Roma Ray Stevenson è stato protagonista di altre grandi produzioni: da Black Sails, dove ha vestito i panni del famoso Edward Teach, che i più conosceranno come il famigerato Barbanera, a Vikings e Dexter, dove l’attore è stato Othere e Isaak Sirko. Tra le ultime fatiche dell’interprete morto a causa di malore c’è la parte del cattivo in Ahsoka, serie tv appartenente all’universo di Star Wars che uscirà entro la fine dell’anno su Disney Plus e che a questo punto si candida a essere un grande testamento artistico del compianto attore nordirlandese.