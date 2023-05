Vivere non è un gioco da ragazzi Matilde Benedusi chi è: vista con Aldo

Chi è Matilde Benedusi attrice che interpreta il ruolo di Serena nella fiction Vivere non è un gioco da ragazzi: l’avete vista con Aldo, Giovanni e Giacomo

Oggi in Tv interpreta Serena in Vivere è un gioco da ragazzi ma ad appena 22 anni di età Matilde Benedusi ha già un lungo curriculum. Nata a Milano il 22 luglio del 2001 sotto il segno del cancro, l’attrice ha cominciato a studiare recitazione sin dalla tenera età: aveva appena 8 anni quando ha iniziato a frequentare il corso di recitazione teatrale al Teatro Libero di Milano. Questa è stata solo la prima di tantissime esperienze per la giovane, che ha proseguito poi studiando per ben sei anni musical al Teatro CTA, sempre a Milano, e nel frattempo ha anche svolto stage e campi estivi, per poi continuare, raggiunta la maggiore età, ad affinare il proprio talento prima col Corso di recitazione cinematografica presso Teatri Possibili a Milano e poi con il Corso propedeutico alla celebre Accademia d’Arte Drammatica di Roma intitolata a Silvio d’Amico.

Di recente, Matilde Benedusi ha continuato la sua formazione con workshop e con anche un’esperienza a Berlino. L’attrice che fa Serena in Vivere non è un gioco da ragazzi si è impegnata moltissimo per formarsi e ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro. Il suo esordio in scena risale al 2018, nel cortometraggio Not(e) for a dreamer, ma la svolta è arrivata proprio di recente, con la partecipazione al film di Aldo, Giovanni e Giacomo Il grande giorno, dove Matilde veste i panni di Martina, e con la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi, dove la giovane milanese è invece Serena. Oltre alla passione per la recitazione, Matilde coltiva anche quella per la musica, portata avanti anche questa con i tanti anni di studio di musical. In questo ambiente, la protagonista di Vivere non è un gioco da ragazzi ha messo su un progetto con il fratello Lorenzo, la BB Band, e insieme i due eseguono sia cover di canzoni famose che brani originali. Su Instagram il nickname dell’attrice è @matildebenedusi e qui possiamo vedere molti scatti dell’attività professionale della giovane protagonista della fiction di Rai 1.

Vivere non è un gioco da ragazzi Serena

Come anticipato, nella serie tv Matilde Benedusi veste i panni di Serena, la classica reginetta della scuola: bellissima, intelligente e ambita da tutti. Particolarmente innamorato di lui è Lele, un ragazzo di umili origini che si trova proiettato in questo mondo dell’alta borghesia bolognese e, per tentare di fare colpo su Serena, prende una strada da cui diventa sempre più difficile tirarsi indietro. Serena sembra infatti inarrivabile per Lele e lui pensa di dover fare qualcosa per provare a conquistarla, per essere al suo livello, ma la realtà è tutt’altra. La stessa Serena nasconde un lato oscuro, dei tormenti che cela all’esterno, ma che la condizionano molto.

La ragazza respinge Lele non perché non lo considera alla sua altezza,ma per dei problemi che la ragazza tiene per sé. Come spesso capita, però, le incomprensioni generano situazioni potenzialmente molto complesse e ciò avviene proprio nella fiction di Rai 1. Il ruolo di Serena per Matilde Benedusi rappresenta sicuramente una grande vetrina per mettersi in mostra e per condividere il set con alcuni grandi protagonisti della fiction italiana, come Stefano Fresi e Nicole Grimaudo: un’occasione per far spiccare il volo alla sua carriera.