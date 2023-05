Mare Fuori 4 iniziano le riprese senza Carmine: c’è un motivo

Carmine non c’è sul set di Mare Fuori 4: riprese iniziate senza Massimiliano Caiazzo: il vero motivo

Sono iniziate le riprese di Mare Fuori 4, serie già attesissima in tutt’Italia, considerando il finale sospeso della terza stagione e un’assenza illustre quella di Massimiliano Caiazzo. Nell’ultima puntata, infatti, Rosa incontra Carmine alle Piscine Mirabilis, ma viene sorpresa dal padre, che sospettava dei suoi sentimenti. L’uomo non ha scrupoli e costringe la figlia a impugnare una pistola, così da uccidere il responsabile della morte di suo fratello Ciro. L’amore che la giovane prova, però, è troppo forte e non potrebbe mai far del male a Carmine. Ecco, quindi, che la pistola si sposta contro suo padre e infine contro di sé. Pronta al suicidio, viene afferrata da entrambi gli uomini, il che dà inizio a uno scontro, con conseguente sparo.

La scena risulta coperta e non è chiaro chi sia stato colpito. Così si conclude la terza stagione e ora i fan temono che Carmine sia rimasto vittima dello sparo e che quindi l’amatissimo personaggio sia morto. Proviamo però a spiegare da dove nasce questa preoccupazione. Tutto deriva dall’assenza di Massimiliano Caiazzo alle riprese di Mare Fuori 4. Nonostante il lavoro sul set sia iniziato da appena un giorno, precisamente martedì 23 maggio, tutti gli appassionati sono tremendamente in ansia e ogni minimo dettaglio può rappresentare una prova per loro.

Mare Fuori 4 riprese senza Ciro

Il regista ha parlato in maniera chiara con il suo pubblico, spiegando che di sicuro qualcuno è stato colpito da quello sparo, altrimenti il finale della terza stagione avrebbe perso di senso. Sa anche che il grande pubblico presente all’esterno dei set potrebbe far trapelare dei dettagli importanti, girando video che poi diventeranno virali. Per questo motivo si tenterà di nascondere il più possibile il lavoro svolto, provando al tempo stesso a depistare i vari tiktoker del caso. C’è intanto chi sostiene d’aver risolto il mistero di Massimiliano Caiazzo, pubblicando foto e video del giovane attore sul set, ma le cose non stanno esattamente così. Si tratta infatti di scatti risalenti alla scorsa stagione. Per il momento l’interprete di Carmine non ha ancora messo piede sul set di Mare Fuori 4, ma non è di certo l’unico. Al momento, infatti, sembra che la produzione stia lavorando per ambienti.

Ciò vuol dire che cast e crew sono impegnati a chiudere tutte le scene di una data location, per poi spostarsi alla successiva. Un modo di lavorare molto comune, che consente di risparmiare tempo e denaro. Tutto questo si traduce in uno svolgimento che non segue affatto la linea temporale delle puntate. Una cosa molto importante da sottolineare, dal momento che l’ultimo giorno di riprese potrebbe non riguardare necessariamente la scena conclusiva della quarta stagione. Massimiliano Caiazzo ci sarà quindi ma pare che le sue prime scene saranno ambientate in ospedale, ma non sappiamo ancora in quale giornata la produzione si sposterà in questa location. Nessuna paura, quindi, anche se resta il mistero di chi sia stato colpito e in che condizioni sia. A ciò, ovviamente, si aggiunge l’ormai annoso mistero di Ciro Ricci. Nessuno ha dimenticato quella foto di lui armato a Piscina Mirabilis e c’è sempre la speranza che possa “tornare in vita” nella quarta stagione.