Mare Fuori 4 riprese dove: come si arriva al set

Dove si svolgono le riprese della quarta stagione di Mare Fuori: torna il Molo San Vincenzo ed è caccia agli altri set

Finalmente ci siamo: il primo ciak di Mare Fuori 4 è andato in scena e il nuovo capitolo dell’amatissima fiction di Rai Play sta finalmente muovendo i suoi primi passi. La notizia dell’inizio delle riprese è stata data dalla stessa produzione, che ha diffuso foto dal set, già però anticipate da alcuni protagonisti della serie, da Maria Esposito a Ludovica Coscione e Clara Scoccini, che sui social hanno pubblicato scatti e video che avevano lasciato intuire la propria presenza sul set di Mare Fuori 4. Le riprese della quarta stagione del fenomeno Rai si stanno svolgendo, come di consueto, a Napoli, principalmente al Molo San Vincenzo, dove si trova la base della Marina Militare che sin dalla prima stagione della fiction fa da sfondo al carcere minorile dove sono ambientate le avventure dei ragazzi protagonisti di Mare Fuori. Al fianco della location principale, ci sono poi molti altri luoghi di Napoli che fanno da sfondo alla serie e dove si svolgeranno le riprese di Mare Fuori 4. Al momento, essendo la serie nelle prime fasi della sua realizzazione, si sta usando quasi solo il set centrale, dove sono girate la gran parte delle scene, dopo di ché si passerà anche ad altri set, sparsi per la città, su cui però vige il massimo riserbo. Come è stato per la terza stagione, anche adesso non sono disponibili molti dettagli riguardo il nuovo capitolo di Mare Fuori, che dovrebbe vedere la luce nel 2024, ma man mano, anche grazie all’allestimento di altri set, sicuramente si saprà qualcosa in più su ciò che vedremo nei nuovi episodi della serie e su quali zone di Napoli verranno scelte per ambientare le vicende dei giovani protagonisti della serie. Sicuramente, già subito dopo l’annuncio dell’inizio delle riprese è partita da parte dei fan la caccia al set, ovviamente blindatissimo, così da poter intercettare gli attori protagonisti della serie, per cui nei prossimi mesi sicuramente saranno importanti anche gli aggiornamenti dei fan per capire in quali location aggiuntive, oltre al Molo San Vincenzo, si svolgeranno le riprese di Mare Fuori 4.

Mare Fuori 4 Molo San Vincenzo

Anche in questa quarta stagione della serie, dunque, la location principale sarà quella del Molo San Vincenzo, luogo simbolo ormai di Mare Fuori. Come detto, questa area ospita la base della Marina Militare, ma da circa un anno è tornata anche a essere una zona di riferimento per cittadini e turisti, visto che ha riaperto al pubblico la passeggiata sul mare che costeggia il molo. Questo molo si trova all’interno del porto di Napoli ed è un punto d’interesse storico, oltre ad avere ormai una grande importanza anche per i fan di Mare Fuori. La location è costruita sull’esempio del vero carcere minorile di Napoli, ovvero quello di Nisida, che tra l’altro si vede anche in alcune puntate della serie, ed è estremamente funzionale proprio per la sua posizione sul mare, che chiaramente s’intreccia alla grande col significato della serie e offre anche un panorama mozzafiato agli spettatori.