Elisabetta Canalis fidanzato dopo separazione chi è: una grande carriera

Chi è Georgian Cimpeanu il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis: campione di kickboxing, li unisce la passione per lo sport

La storia tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu ora è ufficiale. I due sono stati fotografati insieme a Los Angeles, con gli scatti di Chi che hanno immediatamente fatto il giro dei social, certificando la nuova relazione per la showgirl. Da tempo in realtà le indiscrezioni su questa storia si rincorrevano e i due erano stato avvistati insieme, ma ora questa uscita pubblica fa assumere i crismi dell’ufficialità alla relazione. Nato in Romania e cresciuto in Italia sin da quando era piccolo, classe 1993, Georgian Cimpeanu compie nel 2023 30 anni e ha ben quindici anni in meno rispetto alla modella sarda. Ad accomunare i due è la nuova grande passione della Canalis, ovvero la kickboxing, di cui Cimpeanu è campione mondiale.

La carriera del nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis è incredibile: noto col soprannome di Iceman, Georgian ha vinto per ben quattro volte il titolo mondiale di kickboxing ed è stato una volta anche campione italiano di questa disciplina. Cimpeanu, oltre a concorrere, è anche insegnante di kickboxing e grazie a questa sua attività ha conosciuto la sua nuova dolce metà, visto che i due si sono allenati insieme e spesso sono apparsi insieme in eventi legati a questa disciplina. Su Instagram possiamo entrare a fondo nel mondo di George Cimpeanu, fatto di allenamenti molto faticosi e di gare che gli valgono più di qualche soddisfazione. In attesa di presentarsi insieme sui social, dunque, i due non si nascondono e si lasciano fotografare, vivendo al meglio la loro nuova storia d’amore.

Elisabetta Canalis ex marito

Elisabetta Canalis ha quindi ritrovato l’amore dopo la separazione con l’ex marito Brian Perri. Statunitense, originario di Pittsburgh, Brian Perri è un famoso chirurgo ortopedico, famoso soprattutto per il suo lavoro sui disturbi della colonna vertebrale. Classe 1967, Perri ha compiuto un qualificassimo percorso di studi, tra la laurea all’Allegheny College e diversi master nel suo settore: tutte esperienze che lo hanno portato a essere un vero e proprio punto di riferimento in campo medico. La relazione tra Brian Perri ed Elisabetta Canalis risale al 2013, quando i due si conoscono a una festa e iniziano a frequentarsi, coronando il loro amore qualche mese dopo, con un bellissimo matrimonio in Sardegna nel 2015. La loro storia d’amore è giunta a termine tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo, con People che ha raccontato come differenze inconciliabili hanno portato i due coniugi a separarsi.

Durante i loro anni insieme. Brian Perri ed Elisabetta Canalis hanno anche avuto una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015 per cui, secondo quanto raccontato da TgCom24, la coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto. Stando a quanto hanno raccontato i vari media che si sono interessati alla vicenda, la separazione tra la showgirl e il chirurgo non sembra essere stata traumatica, ma i due si sono mossi al meglio soprattutto per preservare la serenità della figlia, che grazie alla scelta della madre di rimanere in America può continuare a frequentare attivamente entrambi i genitori.