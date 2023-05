Zelig stasera in tv replica o nuove puntate? 

Zelig torna stasera in televisione su Canale 5: si tratta di repliche o di nuove puntate? La risposta alle curiosità dei fan

Stasera giovedì 25 maggio su Canale 5 torna l’appuntamento con uno degli show più amati della televisione italiana, ovvero Zelig e la gente si chiede se è in diretta o è una replica. Pietra miliare del piccolo schermo, grazie a questo appuntamento, dunque, i fan avranno l’occasione di divertirsi, andando a vedere al Teatro Arcimboldi comici che hanno fatto scuola come Gabriele Cirilli, Checco Zalone e molti altri. Per ciò che concerne l’edizione del prossimo anno dello show con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada molto probabilmente bisognerà attendere.

Ancora non è stata rilasciata alcuna notizia ufficiale riguardo Zelig 2023, ma, visto il successo dello show, non c’è dubbio che il programma tornerà e probabilmente, sulla falsariga delle scorse edizioni, lo farà in autunno. Come abbiamo visto, lo scorso anno lo show comico di Canale 5 è andato in scena a novembre, mentre l’edizione prima, quella del 2021, che ha segnato il grande ritorno dello show dopo ben sette anni di assenza, si è svolto tra novembre e dicembre. Questa dovrebbe essere la finestra temporale anche dell’edizione 2023 con Claudio Bisio. Per ingannare l’attesa sarà possibile rivivere le scene piu belle a partire da stasera su Canale 5: Zelig è in replica, non torna con nuove puntate ma con quelle dello scorso inverno.

Zelig i comici del 2022

Sono moltissimi i comici famosi che si sono avvicendati sul palco di Zelig 2022 e che quindi torneranno stasera 25 maggio 2023 nella replica delle scorse puntate. On stage spazio a volti amatissimi, a partire dalla coppia di conduttori, formata da due grandissimi attori e simboli iconici di Zelig come Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tra i volti storici del programma trovano spazio il Mago Forest, reduce dal grandissimo ritorno in scena con la Gialappa’s Band. Poi ci sono Maurizio Lastrico, volto anche di molte fiction amatissime del piccolo schermo come Don Matteo, Teo Teocoli, il comico illusionista Raul Cremona e le prestigiose firme femminili di Teresa Mannino e Anna Maria Barbera.

Il cast dei comici di Zelig 2022 continua con un duo che ha letteralmente fatto la storia del programma, ovvero Ale e Franz, poi troviamo un altro mitico cabarettista come Antonio Ornano, Leonardo Manera e volti più giovani, ma comunque già molto amati, come Roberto Lipari e Max Angioni, che si è consacrato grazie a Lol ed è divenuto ormai uno dei comici più amati del panorama. A completare la rassegna di comici che sono stati protagonisti di Zelig 2022 troviamo: Carlo Amleto, Senso D’Oppio, Davide Calgaro, Vincenzo Albano, Simone Barbato, Federica Ferrero, Ippolita Baldini, gli amatissimi Nuzzo e Di Biase e in conclusione un altro pezzo da novanta della comicità italiana come Alessandro Siani.

Lo scorso anno, la prima puntata di Zelig 2022 è stata l’occasione per ricordare un altro volto storico dello show, ovvero Bruno Arena, ex membro dei Fichi d’India, venuto a mancare il 27 settembre 2022. La replica di quelle puntate è sicuramente l’occasione adatta per ricordare, ancora una volta, un altro grandissimo protagonista della storia di uno degli show più longevi e amati della televisione italiana.