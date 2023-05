Gianna Nannini figlia oggi: come la madre

Com’è oggi la figlia di Gianna Nannini: la nascita tanto attesa e fra mille polemiche e le prime passioni della piccola

Si chiama Penelope la figlia di Gianna Nannini, venuta al mondo nel 2010. Sin dalla nascita della sua piccola, la cantante di Meravigliosa creatura ha sempre tenuto molto alta la privacy intorno a Penelope, ma di tanto in tanto l’artista parla di sua figlia, soddisfando la curiosità dei fan, desiderosi di saperne di più riguardo la celebre figlia di Gianna Nannini. Penelope oggi ha 12 anni, ne compirà 13 verso la fine dell’anno e vive insieme alla madre e alla sua compagna Carla a Londra, nella zona di Kensington. Nonostante la privacy molto alta rispetto a Penelope, come detto in alcune occasioni la voce di Sei nell’anima ne ha parlato raccontando come il suo arrivo è stato un vero e proprio sogno capace di avverarsi. La cantante ha cercato a lungo di avere un figlio, come ha raccontato in una lettera a Vanity Fair in occasione della nascita di Penelope per ben tre volte ha provato a coronare il suo sogno, ma le gravidanze purtroppo non sono andate a buon fine. Fino a che finalmente non è arrivata Penelope a regalare a Gianna Nannini la gioia più grande della sua vita. Non è stata senza polemiche la gravidanza della cantante, specialmente per le critiche ricevute per aver concepito una figlia a 54 anni, ma giustamente l’artista è andata avanti per la sua strada e finalmente ha potuto coronare il suo sogno di diventare madre. La scelta di crescere Penelope a Londra, come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, è stata fatta in ottica di tenere lontana la piccola dai pregiudizi dell’Italia, in un ambiente più comprensivo e aperto. A Domenica In qualche anno fa Gianna Nannini ha invece raccontato che la sua piccola ama ballare e si sta appassionando anche alla musica, seguendo a volte sua madre nei concerti. Oggi la figlia di Gianna Nannini continua, dunque a crescere a Londra, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Gianna Nannini compagna

Gianna Nannini ha perseguito l’obiettivo di diventare madre insieme alla sua compagna di una vita, Carla, con cui ha affrontato la gravidanza e la nascita di Penelope. Al pari della figlia, anche la compagna di Gianna Nannini è estremamente riservata, ma sappiamo che è da tantissimo tempo al fianco della cantante, circa 40 anni. Le due sono unite in rito civile, celebrato proprio a Londra, dove si sono stabilizzate e hanno costruito la loro famiglia. Questo grande passo è stato fatto proprio in occasione della nascita di Penelope, così da tutelare il futuro della bambina qualora succedesse qualcosa alla madre. La Nannini ha raccontato che infatti la legge italiana non avrebbe tutelato sua figlia in un’occasione del genere, mentre in Inghilterra Carla potrebbe adottarla. Da più di dieci anni, dunque, le due donne hanno messo al primo posto delle loro vite la piccola Penelope, allargando la loro famiglia e suggellando più di 40 anni d’amore. Per il resto, è molto difficile vedere comparsate pubbliche o scatti sui social di Carla, che come gran parte della vita privata di Gianna Nannini rimane lontana dai riflettori.