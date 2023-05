Las Ketchup oggi cosa fanno dopo Asereje

Che fine hanno fatto le Las Ketchup: cosa fanno oggi le cantante diventate famose grazie alla hit Asereje

Sono passati più di venti anni da quando le sorelle Munoz hanno letteralmente fatto ballare il mondo intero con Asereje, una delle hit estive più celebri del ventunesimo secolo. Oggi, dopo più di venti anni, le Las Ketchup sono ancora in attività, ha ripreso da poco a calcare le scene, anche se solo per presenziare a eventi senza portare avanti progetti musicali che sono fermi all’ultimo disco che ha segnato una cesura importante nella carriera del trio. La storia delle Las Ketchup, dopo un inizio folgorante, si era momentaneamente interrotta nel 2006, salvo poi riprendere circa dieci anni dopo, nel 2016, con la partecipazione ad alcune rassegne come il Melodifestivalen e il programma Rai Furore 20 Years. Il ritorno ufficiale in scena delle Las Ketchup avviene due anni dopo, nel 2018, quando le sorelle Munoz hanno rilasciato delle versioni speciali e raggiornate di Asereje, per cavalcare nuovamente l’onda di quello straordinario successo.

Due anni dopo, nel 2020, è arrivata una collaborazione con Valeria Rossi, voce di un’altra iconica hit del passato come Tre parole, e insieme il gruppo spagnolo e la cantante italiana hanno realizzato Grisbi Summer Mania, un brano volto a pubblicizzare il famoso marchio di biscotti. Negli ultimi anni il trio spagnolo è stato protagonista di diverse serate in giro per il mondo, cavalcando il successo di Asereje e facendo ballare i propri fan con la loro musica. Su Instagram possiamo avere un saggio di alcune esibizioni delle sorelle, che ormai da un po’ non s’imbarcano in nuovi progetti discografici, ma non perdono occasione di rimanere sulle scene con la loro musica, come accade con I migliori anni, anche se mantenendo chiaramente una dimensione molto più raccolta rispetto a quella prospettata nel 2002, quando Asereje risuonava in ogni angolo del mondo e le sorelle avevano conquistato ogni classifica con quel tormentone estivo.

Las Ketchup figlie d’arte

Le tre cantanti che hanno dato vita alle Las Ketchup sono le tre sorelle Lola, Pilar e Lucia Munoz, cui poi si è unita anche Rocio. Le tre, originarie di Cordova, sono le figlie di Juan Munoz, un famosissimo cantante di flamenco, vero e proprio patrimonio culturale dell’Andalusia, e al loro padre il trio ha dedicato la propria discografia. Il primo cd delle Las Ketchup, Hijas del Tomate, è dedicato proprio a Juan Munoz, che è conosciuto proprio come El Tomate, termina che si traduce con pomodoro in italiano. Nasce da questa premessa il nome Las Ketchup, un omaggio al famoso padre e soprattutto un modo per chiarire fin dal principio la differenza di approccio alla musica. Questo album sembrava poter segnare l’inizio di una grandissima carriera per le tre figlie del grandissimo artista andaluso, invece la realtà si è dimostrata ben diversa, perché dopo il successo planetario, il secondo album delle Las Ketchup, Un Bloodymary, non ha mantenuto le aspettative e ha segnato a tutti gli effetti la fine della carriera delle sorelle, che poi si sono ritrovate qualche anno dopo, senza però dare nuova linfa alla loro produzione.