Andrea Lo Cicero moglie e figli: famiglia allargata

I dettagli della vita privata dell’ex campione di rugby Andrea Lo Cicero: la moglie artista e la famiglia che si allarga

Ex campione di rugby, Andrea Lo Cicero ha una moglie e un figlio. Oggi è un affermato personaggio televisivo, conduttore di diversi programmi tv e già concorrente dell’ edizione dell’Isola dei famosi 2023. Andando a scavare un po’ nella vita privata dell’ex sportivo, Andrea Lo Cicero è sposato con Roberta Di Fiore, ex modella e artista, creatrice di Dif-Hat, azienda che si occupa di realizzare cappelli, ideati proprio dalla stessa Roberta. Sul profilo Instagram della moglie di Andrea Lo Cicero è possibile vedere le creazioni della donna, molto attiva nel promuovere il suo progetto. I due hanno anche un bambino, Ettore, nato nel 2019 e presto Andrea e Roberta diventeranno nuovamente genitori, visto che la compagna è in dolce attesa. Oltre al suo progetto personale, la donna assiste anche l’ex rugbista alla guida dell’azienda agricola a cui i due hanno dato vita e che portano avanti con entusiasmo e tanto amore.

Andrea Lo Cicero rugby

Come detto, Andrea Lo Cicero è un ex rugbista ed è stato uno dei massimi esponenti di questo sport in Italia. La carriera sportiva del concorrente dell’Isola dei famosi ha inizio nel 1993, quando Lo Cicero milita nelle giovanili dell’Amatori Catania, squadra della città in cui è nato. Con quel team il concorrente dell’Isola dei Famosi esordisce con i professionisti e vi resta fino al 1997, per cominciare poi il suo vagabondaggio in giro per l’Italia. Durante la sua carriera, Lo Cicero ha ricevuto il soprannome di Barone, con cui tra l’altro Andrea Lo Cicero viene chiamato ancora oggi, il quale si lega alle origini nobiliari della famiglia dell’ex rugbista. Dopo l’esperienza a Catania passa prima al Bologna e poi al Rovigo, prima di approdare al Rugby Roma con cui nella stagione 1999-2000 il giocatore vince il campionato. Con questa grande esperienza arriva anche la chiamata della Nazionale, di cui piano piano Lo Cicero diventa un pilastro, prendendo parte sia al Sei Nazioni che alla Coppa del mondo.

A livello di club, dopo l’avventura col Rugby Roma Lo Cicero ha giocato con Tolosa, Lazio&Primavera, L’Aquila e infine col Racing metro 92, squadra francese la cui maglia è stata vestita dal barone per ben sei anni. Nel 2013, dopo oltre 100 presenze con la maglia della Nazionale e una lunghissima carriera, Andrea Lo Cicero decide di dire addio al rugby, decidendo di cambiare completamente vita. Mentre era un giocatore della Lazio&Primavera, il Barone ha anche tentato la carriera da allenatore, ma dopo il ritiro lo chef non ha voluto riprendere questa via, decidendo invece di dedicarsi al mondo dello spettacolo e di coltivare le sue passioni, che lo hanno portato a essere il personaggio che è oggi. Dall’esperienza nel mondo del rugby, oltre al titolo nazionale con la Roma, ha tratto anche due medaglie di bronzo al valore atletico, ottenuto nel 2000 e nel 2003. Ormai da dieci anni il naufrago ha lasciato il rugby e dopo il ritiro le sue esperienze televisive sono state molte, da Giardini da incubo a programmi culinari come La prova del cuoco e Celebrity MasterChef, fino alla sua nuova avventura all’Isola dei famosi.