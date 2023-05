Marta Anna Borucinska chi è Ida di un posto al sole vera mamma di Tommy

Marta Anna Borucinska è l’attrice che interpreta Ida in Un posto al sole, cioè la vera madre di Tommy che non è figlio di Roberto Ferri

Ida Kovalenko è un nuovo personaggio si sta conquistando un ruolo di primo piano nel corso delle ultime puntate di Un posto al sole, la celebre soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20.45. Si tratta della la vera madre di Tommaso, detto Tommy, il bambino che Lara Martinelli ha presentato a Roberto Ferri facendogli credere che fosse figlio suo, con il solo scopo di riavvicinarsi all’uomo .A dare il volto a Ida è l’attrice italiana Marta Anna Borucinska, che è ha debuttato nei nuovi episodi di Un posto al sole. A dispetto del suo nome, l’interprete di Ida Kovalenko è nata a Roma nel 1992, e ha dunque 31 anni, anche se è di origini polacche. Si è diplomata nel 2015 alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, e nel 2017 ha frequentato il prestigioso Lee Strasberg Institute di Los Angeles, e oltre alla recitazione è anche autrice di sceneggiature.

Sul fronte lavorativo, Ida di Un posto al Sole ha preso parte ad alcuni cortometraggi, spettacoli teatrali (Molto rumore per nulla, per la regia di Imogen Kusch; Edipo Re, per la regia di Chiara Guidi) e spot pubblicitari (quello per il web del Fernet Branca, nel 2015). Appassionata anche di danza, nuoto, canto e violino, la madre biologica di Tommy in Upas è apparsa già in due lungometraggi, Uno Nessuno di Daniele Vicari (2015) e Non mi uccidere di Andrea De Sica (2020), ed è inoltre stata dialogue coach per Bangla – La serie (2022). Se volete seguire Marta Anna Borucinska e restare informati sugli sviluppi della sua carriera, potete tenere d’occhio il suo profilo Instagram ufficiale.

Un posto al Sole Ida e Lara

Nelle scorse puntate di Un posto al sole abbiamo assistitito al ritorno a Palazzo Palladini della perfida Lara Martinelli che ha subito riconquistato le attenzioni di Roberto Ferri rivelandogli di avere avuto un figlio da lui, nel periodo in cui sono stati separati. Questa notizia ha chiaramente cambiando le cose tra i due, ma presto si è iniziato a capire che qualcosa nella storia di Lara non quadra. Il bambino, di nome Tommaso, non è affatto figlio della donna né tantomeno di Ferri: Lara ha infatti comprato il bambino, sottraendolo alla sua madre naturale, anche se i dettagli sono poco noti.

La donna in questione è la polacca Ida Kovalenko, una giovane che vive in un paese dell’Europa dell’Est in condizioni economiche disagiate e mantenendosi lavorando nei campi. Ida ha ricevuto da un uomo un biglietto con sopra scritto il numero di Lara, la sua amica più cara l’ha convinta a partire per Napoli, dove potrà finalmente riprendere suo figlio, dopo essersi pentita di averlo dato via. Questo metterà ovviamente in crisi il piano di Lara che cercherà in tutti i modi di fare fuori la madre biologica del piccolo Tommy. Una vicenda di Un posto al Sole che appassiona milioni di telespettatori ogni sera su Rai 3.