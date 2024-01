Un Posto al Sole zia di Ida che attrice Natalia Giro! Età e Instagram

Per tutti è la perfida zia di Ida di Un Posto al Sole ma l’attrice Natalia Giro è una bellezza mozzafiato di origini polacche

Magdalena Kovalenko è la nuova cattiva di Un Posto al Sole, la zia di Ida è apparsa prorompente nella soap a spalleggiare il piano di Roberto e Marina. Per danaro ha rapito sua nipote e la tiene lontana dal suo figlio naturale Yousef, per tutti il piccolo Tommy. Nonostante i make-up artist della popolare serie di Raitre ambientata a Napoli abbiano provato a rendere il suo aspetto trascurato, non è passata inosservata la bellezza di Magdalena. L’attrice che fa la zia di Ida in Un Posto al Sole è Natalia Giro. La produzione ci ha tenuto, per rendere maggiormente il realismo della vicenda Tommy Marina Roberto, a selezionare per il cast dei Kovalenko interpreti fedelmente della Polonia. Natalia Giro è così di origini polacche, di precisione è nata a Bydgoszcz nel 1980 e ha quindi 43 anni di età. Si può placare così la curiosità di chi vedeva un’artista tanto giovane nell’interpretare la zia di Ida che non è proprio una ragazzina. Si sa a volte c’è anche quel pizzico di finzione cinematografica che a volte serve e che piace ai telespettatori. Per quanto riguarda la carriera di Natalia Giro, è nata ben presto a livello internazionale, la polacca tuttora si divide tra Italia, Inghilterra, Francia e Germania. Nel nostro Paese l’abbiamo vista nel film La banda dei tre e nella versione italiana di Cut! Zombie contro zombie. Il profilo Instagram della zia di Ida è ricco di scatti della sua vita professionale, meno di quella privata anche se riusciamo a fare il punto sulle sue passioni. L’attrice che interpreta Magdalena Kovalenko ama il fitness, lo yoga e soprattutto è anche cantante oltre che attrice. Non si sa se sia single o fidanzato.

Un Posto al Sole Magdalena Kovalenko chi è

Il personaggio di Magdalena Kovalenko in UPAS è comparso a fine 2023 quando Ida, Marina, Roberto e il piccolo Tommy sono arrivati in Polonia. La donna è stata subito attirata dai soldi della coppia di Palazzo Palladini e ha così stretto un accordo per permettere ai due di poter avere totalmente il figlio della nipote Ida che all’epoca aveva venduto a Lara. Dopo numerose vicissitudini la donna polacca era stata convinta da Marina e Roberto a vivere con loro e poter occuparsi del futuro del piccolo Tommy. La scelta dei coniugi però è quella di diventare a tutti gli effetti genitori del neonato e per riuscirci è proprio Magdalena Kovalenko, zia di Ida, la pedina necessaria a raggiungere il proprio scopo. La scelta della donna è frutto dell’estrema povertà in cui vive la famiglia e la rabbia nei confronti della nipote che le ha scaricato la responsabilità di gestire il padre malato fregandosene di tutto.

Copyright Image: ABContents