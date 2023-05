Oriana e Daniele si sono lasciati: il motivo

I due protagonisti dell’ultima edizione del Gf Vip Oriana e Daniele si sono lasciati: su Twitter esplode il caos

È definitivamente giunta al termine una delle stiore più appassionanti e turbolente nate nell’ultima edizione del Gf Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. I due dentro la casa hanno vissuto un rapporto molto altalenante, fatto di grande passione ma anche di accese litigate e dopo la fine dello show hanno provato a costruire la propria vita insieme, ma la loro unione non è durata. A scatenare il caso è stata la stessa Oriana, che in una room su Twitter ha chiesto, in lacrime, di non voler più rispondere a domande su Daniele e di non voler ricevere tag su contenuti d’amore su Instagram. Salvo poi condividere una storia di una fan in lacrime. Una chiusura totale da parte della venezuelana, che in risposta alla domanda di una fan ha poi aggiunto di non credere che questa rottura sia passeggera, come è avvenuto molte volte nella casa tra lei e Daniele. Secondo l’ex vippona, stavolta è arrivata veramente la fine del rapporto. Al momento l’ex gieffina ha chiuso la porta a ulteriori dichiarazioni per cui per capire cosa è successo bisogna analizzare quanto accaduto nei giorni precedenti, con un caso Twitter che è stato commentato da tantissimi influencer come Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Oriana e Daniele il caso Twitter

Tutto è nato quando Daniele Dal Moro ha attaccato alcuni fan della coppia usando espressioni pesanti e insulti perché qualcuno aveva fatto notare a Oriana Marzoli alcuni suoi like su Instagram ad una ex. Dopo lo sfogo dell’ex tronista squalificato nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip il suo account su Twitter è stato sospeso e da allora non si hanno più notizie tranne una storia su Instagram dove è immortalato insieme a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Proprio per questo sul perché Oriana e Daniele si sono lasciati è finita al centro anche Antonella Fiordelisi, che è stata accusata da moltissimi utenti di essere la causa della rottura degli Oriele. L’ex schermitrice ha annunciato così di allontanarsi per un giorno dai social per staccare e non cadere nelle provocazioni ricevute da parte dei fan di Oriana e Daniele.

Dopo poche ore dallo scatto di Daniele con Antonella, Oriana Marzoli ha prima chiesto di non essere taggata su post romantici su Instagram motivando la richiesta per salvaguardare se stessa, ammettendo di non stare bene. Poi la sudamericana è entrata in una room su Twitter e, rispondendo alla domanda di alcuni fan, ha spiegato di non voler dire nulla sulla vicenda, ma di averne parlato solo per chiedere riserbo e sostegno. Oriana si è trincerata nel suo silenzio, ha detto di non voler parlare, né per attaccare né per fare la vittima, e ha sottolineato che la rottura non si risolverà. Queste parole hanno letteralmente scatenato il caos su Twitter, con gli utenti che hanno commentato l’accaduto, cercando di capire cosa ha potuto portare a questa rottura. I due avevano trascorso alcune settimane insieme a Verona poi successivamente Oriana si è spostata a Madrid per impegni di lavoro, tutto sembrava andare il meglio fino alla crisi tra la venezuelana e il veneto che ha poi portato alla rottura. In questo momento l’influencer non segue più Daniele Dal Moro sui social.