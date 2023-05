Lautaro Martinez moglie chi è Agustina Gandolfo come Wanda Nara

Chi è Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez: la storia d’amore della coppia che si è sposata a Villa D’Este

Matrimonio da favola per Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. La coppia ha scelto di sposarsi nella magnifica cornice di Villa D’Este sul lago di Como, circondati da amici e parenti, il che ha compreso anche tantissima Inter e Argentina. Nella lista degli invitati spiccava anche il nome di Leo Messi, grande assente però del giorno speciale della coppia. Sappiamo tutto del Toro Martinez, 25 anni, nato a Bahia Blanca e fresco Campione del Mondo. Con l’Inter ha da poco vinto la Coppa Italia e sogna di sollevare anche la Champions League, battendo il Manchester City di Guardiola. Proviamo invece a capire chi è sua moglie Agustina Gandolfo, 27 anni, argentina come l’attaccante, nata a Mendoza.

La sua vita è cambiata radicalmente da quando conosce Lautaro Martinez, ma questa relazione non ha ovviamente posto fine alla sua carriera. La giovane argentina è una modella e ben nota fashion blogger, con 1.5 milioni di follower su Instagram. Odia il concetto di moglie trofeo e si è più volte espressa per sottolineare come lei non sia affatto una mantenuta: “Prima di essere la moglie di un calciatore, sono mamma, lavoratrice e studentessa”. Agustina Gandolfo è diventata madre proprio al fianco di Lautaro Martinez, che ha rapidamente capito essere l’uomo della sua vita. Nel 2021 è nata la loro prima figlia, Nina, che ben presto avrà un fratellino. L’11 febbraio è stato svelato il genere, un maschietto, e il nome scelto: Theo. Restando sul profilo della neo sposa, sappiamo che Agustina Gandolfo e Wanda Nara sono molto legate (entrambe modelle e influencer, forse divenute amiche proprio in ambito lavorativo, ndr), il che genera un particolare filo rosso tra Lautaro Martinez e Mauro Icardi, ben noto ex attaccante dell’Inter. La giovane adora allenarsi, mantenendo il proprio fisico in forma, per poi scappare in luoghi soleggiati appena possibile. Sul fisico della moglie di Lautaro Martinez sono ben visibili svariati tatuaggi, mostrati spesso sul web e la coppia, prima ancora d’avere dei figli, ha fatto le prove generali da genitori con un carlino, una femminuccia di nome Alma.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo la storia d’amore

La storia d’amore tra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, oggi marito e moglie, è nata nel 2018. Il loro incontro sarebbe a dir poco normale, come può essere avvenuto un po’ per tutti. Galeotta una serata in discoteca a Buenos Aires, in Argentina, dove la modella ha sempre vissuto fino a quando le cose con l’attaccante dell’Inter non sono diventate serie. Seguire il suo futuro marito e padre dei suoi figli non è stato affatto facile, di fatto trasformando la propria vita e dicendo addio alla casa che l’ha cresciuta e vista diventare una professionista nel suo settore. La moglie di Lautaro raccontato come in Argentina avesse alcuni negozi di abiti, oltre che ovviamente famiglia e amici. Augustina ha lasciato anche l’università, modificando il proprio piano e riprendendo gli studi in Italia: “Ho lasciato tutto ma non mi pento. Sono felice”. Ha spiegato come la sicurezza negli occhi di Lautaro l’abbia convinta. Ci ha visto la voglia di costruire qualcosa di duraturo insieme. Fin dal primo giorno, ha svelato, le diceva che sarebbe andata a Milano con lui e sarebbero stati felici insieme. Il calciatore ha mantenuto la promessa, come dimostrano le recenti nozze, suddivise in due parti. La prima si è svolta in privato alcune settimane fa. Un rito civile che li ha resi marito e moglie, lasciandoli liberi Augustina e Lautaro di celebrare poi il rito religioso nella location di loro scelta.