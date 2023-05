Marcella Bella malattia perché oggi se ne parla

Negli ultimi tempi si sta parlando molto delle condizioni di salute di Marcella Bella: la verità sulla presunta malattia

Tra le notizie che stanno conquistando la scena nelle ultime ore c’è quella relativa a una presunta malattia o addirittura della morte di Marcella Bella. Una situazione che merita di essere chiarita, perché in realtà tutte le notizie relative a una presunta malattia della cantante sono particolari e scavano nel passato della voce di nell’Aria. Nonostante ne sia passato di tempo c’è una risposta su come mai si sta parlando della malattia di Marcella Bella. Molte di queste news hanno giocato su una recente intervista della cantante di Montagne verdi.

La donna ha ammesso di aver voluto cambiare vita, lasciando l’Italia e andando a vivere a Ibiza. Questo andare via dell’artista ha incredibilmente generato una catena di deduzioni che hanno interpretato male il senso di questa frase, andando a supporre sull’idea di un addio di Marcella Bella come se fosse morte e che le condizioni di salute dell’artista fossero precarie. Così, dunque, si è cominciato a parlare della presunta malattia della voce di Io domani ma giova ribadirlo, Marcella Bella non ha alcuna malattia.

Marcella Bella figli

Sta bene e si sta godendo la sua nuova vita a Ibiza Marcella Bella. La cantante di recente è tornata protagonista in televisione, concedendo un’intervista a Domenica In, e ha raccontato come ormai si stia dedicando alla sua nuova vita in Spagna, facendo la nonna a tempo pieno, lasciandosi alle spalle il successo della sua carriera. La musica è alle spalle per Marcella Bella, la cui occupazione principale è ormai la famiglia, da godersi raggiunti ormai i 70 anni. La cantante ha tre figli: il primo è Giacomo, nato nel 1980 e che oggi vive a Singapore, come ha raccontato la stessa la diva nell’intervista a Domenica In che abbiamo citato prima. Gli altri due figli della cantante di Montagne Verdi, Carolina e Tommaso, sono nati parecchi anni dopo: la ragazza nel 1992 e l’ultimo figlio la cantante lo ha avuto nel 1993. Oggi, dunque, Carolina e Tommaso hanno trent’anni circa: la prima è un’appassionata di sport, ha studiato allo IULM e poi si è stabilita a Ibiza.

Il secondo figlio di Marcella Bella lo possiamo vedere in qualche foto sul profilo Instagram della madre. La nascita degli ultimi due figli ha segnato uno spartiacque importante nella vita delal sorella di Gianni Bella, che dopo essere diventata madre per la seconda e la terza volta ha deciso di diminuire i suoi impegni lavorativi per dedicarsi alla famiglia. Una scelta non fatta quando è nato Giacomo, che quindi è cresciuto con la madre che ha dovuto conciliare i suoi impegni personali e quelli della sua carriera artistica. Marcella Bella ha avuto tutti i suoi tre figli con Mario Merello, marito della cantante dal 1989, con i due che sono convolati a nozze dopo dieci anni di fidanzamento. Nel corso degli anni, la cantante non ha mai nascosto l’importanza che riveste per lei la famiglia, ammettendo che senza il marito e i suoi tre figli non potrebbe dirsi così soddisfatta della sua vita. Oggi, dunque, dal suo ritiro a Ibiza Marcella si gode la famiglia e i nipoti, continuando a dare alla famiglia le attenzioni che ha sempre voluto dare anche quando era impegnata con la sua fortunatissima carriera.