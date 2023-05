Una famiglia all’improvviso storia vera 

La storia vera dietro al film Una famiglia all’improvviso: un incontro incredibile del regista ha generato il film

Chris Pine, Olivia Wilde, Elizabeth Banks e Michelle Pfeiffer sono i protagonisti di Una famiglia all’improvviso, film diretto da Alex Kurtzman che ha avuto un grandissimo successo e che si basa su un’incredibile storia vera, che riguarda in prima persona proprio il regista. A fare da base alla realizzazione del film è l’esperienza dello stesso Kurtzman, che per puro caso ha conosciuto la sorellastra di cui a malapena sapeva l’esistenza. I due, infatti, si sono incontrati a una festa di amici in comune e casualmente hanno scoperto di essere fratelli. Prima di conoscere la sua sorellastra, il regista sapeva soltanto che suo padre aveva avuto altri due figli da un matrimonio precedente, ma non conosceva altri dettagli.

Questo bizzarro avvenimento ha ispirato a Kurtzman il film Una famiglia all’improvviso, un progetto estremamente personale per il regista, che ha lavorato a lungo alla realizzazione. Nella pellicola, infatti, troviamo il protagonista Sam che, dopo la morte del padre, viene a scoprire tramite il testamento che il suo genitore gli ha lasciato, dell’esistenza di una vera e propria altra famiglia che suo padre aveva. Sam riceve l’incarico di badare a Frankie e Josh, la figlia e il nipote di suo padre e così entra a contatto con quella famiglia di cui non sapeva l’esistenza.

Una famiglia all’improvviso il protagonista nella realtà

Al centro del di Una Famiglia all’improvviso c’è, quindi, Sam, che nella pellicola è interpretato da Chris Pine, mentre nella realtà si riferisce allo stesso Kurtzman, anche se poi, come abbiamo visto, la storia che ha vissuto il regista e quella messa in scena sono diverse, anche se ispirate dallo stesso escamotage. Nel film vediamo che Sam inizialmente decide di tenersi il denaro lasciatogli dal padre, anche perché sta attraversando un momento economico difficile, ma poi s’interessa alla conoscenza della sorellastra e del nipote e piano piano lega con loro. Anche il vero protagonista nella realtà, Kurtzman, ha stabilito un bel legame con la sorellastra che ha conosciuto alla festa e questo è sicuramente il tratto che accomuna il regista al personaggio che ha creato, per il resto c’è tanta finzione scenica che serve chiaramente al film.

La storia vera di una famiglia all’improvviso vede, dunque, al centro lo stesso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico originario di Los Angeles. Cresciuto nella città del cinema, l’esordio come sceneggiatore risale al 2005, quando il cineasta ha lavorato a The Island e a The Legend of Zorro. Negli anni successivi Kurtzman ha firmato le sceneggiature di molti film di successo, da Mission Impossibile III a Transformer e Star Trek, fino ad arrivare a The Amazing Spiderman 2, contemporaneamente ha anche lavorato molto in televisione, firmando la serie tv Sleepy Hollow e diverse serie tratte dal mondo di Star Trek. Nel 2012 arriva, quindi, l’esordio come regista, proprio con Una famiglia all’improvviso, un film a cui Kurtzman ha lavorato a lungo e che mostra risvolti molto personali. Dopo questo successo, il regista è tornato col reboot della Mummia, prima di tornare a dedicarsi completamente alla televisione.