Chi era Philippe Pozzo di Borgo morto di Quasi Amici

Chi era Philippe Pozzo di Borgo: la sua storia vera ha ispirato Quasi amici. Il dramma in parapendio e l’arrivo del suo badante: chi è il personaggio di Omar Sy nella realtà

Quasi amici è stato uno dei film comici più apprezzati degli anni Duemila. Un fenomeno del cinema francese, tra i principali responsabili della sua rinascita negli ultimi 15-20 anni. Una storia splendida, commovente e dolorosa, ispirata a una vicenda reale, che oggi si aggiorna con una notizia terribile. È morto Philippe Pozzo di Borgo, che ha ispirato Quasi amici con la sua vita. Ben noto imprenditore, è stato interpretato da François Cluzet nella versione originale francese, e da Bryan Cranston nel remake americano, che ha portato sulle spalle dell’attore di Breaking Bad numerose polemiche per aver interpretato un personaggio disabile, pur non essendolo (estremizzazione del politicamente corretto al suo massimo, ndr). Philippe Pozzo di Borgo, 72 anni, è morto l’1 giugno 2023. Il suo decesso sarebbe avvenuto a Marrakech e lo annuncia il quotidiano Le Figaro. L’uomo ha sempre amato vivere la vita al massimo e nel 1993 un incidente in parapendio lo ha reso tetraplegico, costretto a una perenne assistenza.

Philippe Pozzo di Borgo causa morte

Una storia decisamente incredibile, quella di Philippe Pozzo di Borgo, ben noto per Quasi amici, che ha raccontato in minima parte la sua storia, romanzandola a tratti. L’imprenditore apparteneva a una famiglia nobiliare, il che gli ha permesso di vivere nell’agio, godendo degli spazi di un palazzo splendido a Parigi. I suoi guadagni non erano però unicamente legati al suo cognome ma anche al lavoro da imprenditore. La vita ha però saputo “regalargli” svariati dolori, come la morte prematura della moglie a causa di un raro tumore. Nel 1993, poi, è stato protagonista di un incidente in parapendio, che lo ha reso tetraplegico. Un terzo della sua vita lo ha condotto in sedia a rotelle, assistito costantemente, essendo paralizzato dalla testa in giù. Si è quindi dedicato alla stesura del libro Il diavolo custode, che gli ha permesso di raccontare la lotta costante con il suo corpo, che un tempo era in costante movimento. Ha combattuto contro la depressione per la morte di sua moglie e la sensazione d’essere un uomo inutile e ormai finito dopo essere rimasto tetraplegico. Ha però saputo trovare la forza di reagire, impegnandosi nel sociale e trovando un modo per tornare a vivere, pur da immobile. La svolta nella vita di Philippe Pozzo di Borgo, come in Quasi amici, avviene con la comparsa di Abdel Sellou, interpretato da Omar Sy nella versione originale francese del film e da Kevin Hart nel remake USA. L’uomo è un immigrato algerino dalla storia complessa. Al tempo era appena uscito di prigione e in maniera incredibile è divenuto il badante dell’imprenditore nobile. Il loro rapporto è stato alquanto burrascoso, almeno inizialmente, per poi trasformarsi in un’amicizia solidissima, che li ha visti crescere grazie alle rispettive esperienze e differenti punti di vista sul vivere. Philippe Pozzo di Borgo ha avuto due figli dalla prima moglie Beatrice Roche, Laetitia e Robert Jean. In seguito si è poi risposato con Khadija, dalla quale ha avuto altri due figli, Sabah e Wijdane. Il suo sostegno anche nei momenti più delicati, come quando ha tentato il suicidio avvolgendosi un tubo dell’ossigeno intorno al collo. Tanti i momenti oscuri nella sua vita ma anche tanta gioia. Non sono state rilasciate note ufficiali sulle cause della sua morte, il che lascia ovviamente spazio alle speculazioni più disparate attualmente diffuse online. Ciò che viene da pensare, è che si siano verificate delle complicazioni delle sue condizioni di salute, che lo hanno infine condotto a esalare l’ultimo respiro.