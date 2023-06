A Sua Immagine Papa Francesco intervista a che ora

A che ora va in onda l’intervista speciale a Papa Francesco nel corso del programma A Sua Immagine

È tanta l’attesa per la messa in onda della speciale intervista che Papa Francesco ha rilasciato a A Sua Immagine, format di approfondimento religioso la cui esistenza va avanti da quasi ormai 30 anni. Una lunga storia, che non aveva però mai vissuto un momento del genere, perché l’intervista di Papa Francesco sarà la prima che vede protagonista un pontefice negli studi televisivi della Rai. Un appuntamento storico, dunque, celebrato dalla Rai che, sui social, lo scorso 28 maggio aveva mostrato l’arrivo di Papa Francesco a Saxa Rubra e aveva annunciato la messa in onda della storica intervista. A tal proposito, l’appuntamento con Sua Santità va a domenica 4 giugno, precisamente alle ore 9:40, su Rai 1. C’è stato da aspettare un po’ più del previsto per vedere finalmente questa intervista, perché inizialmente l’evento era in programma a marzo, poi però il Papa ha sofferto con i problemi di salute che ben conosciamo ed è stato ricoverato, per cui, chiaramente, l’intervista è stata posticipata. Ora finalmente la Rai può mandare in onda questo storico appuntamento, con l’intervista che occuperò circa un’ora del palinsesto televisivo e dopo la fine delle parole di Papa Francesco, poco prima delle 11:00, sarà il turno della Santa Messa, trasmessa dalla Chiesa di San Pietro Apostolo di Minturno, Latina. Il programma televisivo di Rai 1 non termina qui, però, perché al termine della celebrazione ci sarà spazio per la recita dell’Angelus alle ore 12:00, che vedrà ovviamente protagonista Papa Francesco da Piazza San Pietro in Roma.

A Sua Immagine presentatrice

A presentare l’intervista storica di Papa Francesco c’è uno dei volti noti di casa Rai, ovvero Lorena Bianchetti, che ha accolto il pontefice al suo arrivo a Saxa Rubra. Nata a Roma il 9 febbraio 1974, la conduttrice televisiva è approdata al mondo del giornalismo dopo essersi laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università La Sapienza di Roma. Gli esordi televisivo della Bianchetti risalgono alla fine degli anni Ottanta, con la partecipazione ad alcuni fotoromanzi en programmi Rai. Prima nelle vesti di ballerina, poi come presentatrice, Lorena si fa strada nell’emittente di stato, protagonista di programmi come Italia in bicicletta. Verso la fine degli anni Novanta e agli albori del Duemila Lorena Bianchetti inizia a distinguersi in Rai proprio per la sua presenza in programmi a tema religioso. Dagli speciali sugli eventi legati al Giubileo del 2000 fino alla canonizzazione di Padre Pio: sono tanti i contributi che hanno reso celebre la presentatrice Rai, ma sicuramente a spiccare è proprio a Sua Immagine, il programma di approfondimento religioso che la Bianchetti ha condotto dal 1999 al 2005 e che è tornata a curare dal 2005. Oggi, la presentatrice dell’intervista a Papa Francesco è sicuramente una delle grandi protagoniste dei programmi Rai, con alle spalle tantissime esperienze televisive, ma anche attività in altri ambiti, come il giornalismo radiofonico e l’attività editoriale. Lorena Bianchetti nel corso della sua carriera si è portata a casa diversi riconoscimenti e molte soddisfazioni e sicuramente questa intervista a Papa Francesco è uno dei suoi momenti più alti dal punto di vista professionale.