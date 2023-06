Chiara Ferragni dopo Forte dei Marmi altre due tappe per incontrarla

Le tappe del Chiara Ferragni Summer Tour: dopo Forte dei Marmi l’imprenditrice gira l’Italia col suo brand

Chiara Ferragni è pronta a portare il suo brand in giro per l’Italia. In questo primo weekend lungo di luglio, che è coincido con la festa della Repubblica del 2 giugno, l’imprenditrice ha allestito un grande evento a Forte dei Marmi volto a celebrare il suo brand e al contempo a portare avanti la sua impresa. Una bellissima festa in riva al mare, con protagoniste d’eccezione Paola e Chiara, si è tenuta allo stabilimento balneare Augustus, che ha accolto anche stand dove venivano presentate le novità del brand di Chiara Ferragni. Così ha avuto inizio il Summer Tour, che, nonostante non ci sia stato un lancio ufficiale, sembra destinato a dominare l’estate. Come scrive Il Giornale, in programma ci sono già altre due tappe per incontrare Chiara Ferragni: la prima dovrebbe tenersi a Rimini dal 16 al 18 giugno, mentre la seconda a Monopoli dal 30 giugno al 2 luglio. Sui proprio social la super influencer non ha rivelato grandi dettagli riguardo l’iniziativa, ma sembra abbastanza palese che il grande evento di Forte dei Marmi, perché su Instagram l’imprenditrice ha annunciato che la festa toscana è stata solo la prima fermata del Summer Tour, intorno a cui novità dovrebbero essere annunciate in futuro. Insomma, si preannuncia per Chiara Ferragni e il suo brand una grande estate, tra feste glamour e la volontà di continuare a espandere un’impresa che nell’ultimo anno ha fatto registrare numeri vertiginosi.

Chiara Ferragni brand

Sta continuando a volare il brand di Chiara Ferragni, che reduce da un 2022 incredibile sta vivendo anche un 2023 davvero importante. In occasione del rilascio su Prime Video della seconda stagione dei Ferragnez abbiamo potuto dare uno sguardo da vicino al lavoro della moglie di Fedez, la quale ha portato gli spettatori all’interno dei suoi nuovi uffici, gli ha mostrato la sua realtà lavorativa e i tanti progetti che la donna intraprende. Il brand di Chiara Ferragni negli ultimi tempi ha vissuto una svolta quando la stessa super influencer ha preso la decisione di prendere in mano le redini delle sue aziende, impostando un nuovo modello lavorativo e dando nuova linfa a tutta l’organizzazione. Il risultato è stato pazzesco: il brand Chiara Ferragni ha praticamente raddoppiato il proprio fatturato, chiudendo, come racconta Il Sole 24 Ore, il 2022 con ricavi per più di 14 milioni. Una crescita esponenziale, che come detto non si ferma nel 2023, anzi continua a procedere a ritmo serrato. Chiara Ferragni è ormai sempre più saldamente alla guida del suo brand e l’estate del 2023 sembra poter essere davvero decisiva per lei, perché il Summer Tour che sta allestendo e di cui ha dato un assaggio a Forte dei Marmi è destinato a calamitare l’attenzione intorno al Chiara Ferragni brand, spingendone anche le novità che piano piano popoleranno la scena. Per conoscere ulteriori dettagli sia sul tour che sui nuovi prodotti della moglie di Fedez basta seguire la pagina del brand su Instagram, ma in generale siamo sicuri che si parlerà moltissimo di Chiara Ferragni quest’estate.