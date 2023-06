Valentina De Laurentiis chi è la figlia del presidente del Napoli

Chi è Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli: quanti figli ha e chi è suo marito

Aurelio De Laurentiis ha avuto due mogli, la prima è stata Francesca Rondinella, sposata per appena due anni. Dopo il divorzio nel 1972, il presidente del Napoli ha sposato la svizzera Jacqueline Baudit, dalla quale ha avuto tre figli: Luigi, Valentina ed Edoardo. Il primogenito è il presidente del Bari, mentre l’altro maschio del trio è il vicepresidente del Napoli. Proviamo però a conoscere meglio Valentina De Laurentiis che, a differenza dei genitori e dei fratelli, è impegnata nel mondo della moda. Il suo brand è VdL e ha già avuto modo di imporsi come imprenditrice, per poi guardare all’azzurro della società sportiva di famiglia, collaborando alla creazione di alcune maglie, standard e speciali. Nel prossimo futuro potrebbe avere un ruolo sempre più importante nella gestione del club campano e, stando all’impatto positivo avuto sui tifosi, potrebbe ritrovarsi a essere sostenuta ampiamente dagli ultras. Laureata in Psicologia presso l’Università Lumsa di Roma, si è specializzata nell’ideazione e produzione di borse. Molto legata a suo padre, che vede come un assoluto modello da seguire, tanto in ambito privato quanto professionale. In un’intervista rilasciata anni fa al Corriere del Mezzogiorno, spiegò d’essere alla ricerca di un uomo al suo fianco che abbia un carattere simile a quello del presidente del Napoli.

Valentina De Laurentiis chi è il marito

Aurelio De Laurentiis e Jacqueline Baudit sono diventati nonni da un bel po’ di anni, ormai. I loro tre figli sono infatti tutti diventati genitori nel corso degli ultimi anni. Luigi è al fianco della sua compagna Brooke da più di 20 anni (modella statunitense, nata a Los Angeles, ndr) e la coppia ha due bambini di 11 e 9 anni, Isabel e Luca. Edoardo ha invece trovato l’amore a Napoli e la sua compagna si chiama Francesca Festa, dalla quale ha avuto una figlia, che ha deciso di chiamare Jacqueline Andrée, omaggiando sua madre. Che dire invece di Valentina De Laurentiis? A gennaio 2009 ha dato alla luce il suo primogenito, e per ora unico figlio. Il suo nome è John, la cui scelta indica come anche lei abbia trovato l’amore in America. Le cose sono però diverse rispetto a suo fratello Luigi. Non conosciamo l’identità del padre del suo bambino, che non è suo marito. Stando alle parole della stessa Valentina De Laurentiis, il papà del piccolo John vive in America da circa 30 anni e non fa parte del mondo del cinema come la sua famiglia. Dalla laurea a tema sport all’ideazione e distribuzione delle maglie azzurre del club di suo padre, del quale è anche consigliera. Il futuro sembra essere più che mai partenopeo per Valentina De Laurentiis, che negli ultimi anni ha saputo riscoprire le radici della sua famiglia. Il calore di questa città l’ha travolta, così come accaduto per sua madre, divenuta una beniamina del pubblico proprio perché il suo atteggiamento caloroso e partecipativo nelle vicende del club è in contrasto con l’immagine algida che gli svizzeri paiono avere.