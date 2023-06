Belen e Stefano ultime notizie da Napoli rivelano dolce segreto

Su Belen e Stefano De Martino le ultime notizie che provengono da Napoli illustrano una volta per tutte la verità sulla loro storia

Come ciclicamente accade, negli ultimi tempi si è parlato moltissimo di una ipotetica crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che durante la festa scudetto del Napoli hanno però lanciato un segnale inequivocabile per mettere la parola fine, una volta per tutte, a tutto questo chiacchiericcio. L’ex ballerino di Amici è stato il presentatore della serata di festa allo stadio Diego Armando Maradona e al suo fianco c’è stata proprio Belen Rodriguez, presente allo stadio a festeggiare e visibilmente coinvolta nelle celebrazioni per lo storico titolo dei campani. Come si può vedere anche dalle storie Instagram della sudamericana, la coppia si è mostrata molto unita e serena, rivelando che tra loro non c’è la minima traccia di crisi. Foto e video che scacciano via le voci, di cui c’è da dire in realtà Belen e Stefano non si sono mai curati abbastanza. Nelle ultime settimane la parola crisi associata alla coppia è stata molto presente, tra chi sosteneva che Belen si stesse rivedendo con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Mari, e chi invece sospettava un clamoroso riavvicinamento tra De Martino ed Emma. Tutte indiscrezioni che, però, non hanno mai trovato realmente riscontro. Le ultime notizie che arrivano da Napoli, quindi, sono un’ulteriore riprova della solidità della coppia e dell’infondatezza delle voci di crisi e sicuramente le immagini della festa scudetto del Diego Armando Maradona non possono che far felici i fan di Belen e Stefano, sereni ed emozionati nel vivere una giornata decisamente storica per il presentatore, che ha vissuto un’emozione che difficilmente dimenticherà nella sua vita.

Belen a Napoli

Belen Rodriguez è stata una delle grandissime protagoniste della festa scudetto del Napoli. La showgirl ha assistito alla sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e la Sampdoria, vinta dai campani per 2-0, e poi ha supportato Stefano insieme al figlio Santiago una volta che, terminata la premiazione della squadra, è potuta partire la tanto attesa festa scudetto. Col suo incantevole vestito a fiori Belen ha conquistato tutti i tifosi, mostrando una connessione profonda con la città di Napoli, che l’hanno applaudita e acclamata: altro segnale di quanto il suo legame con Stefano e la sua città sia forte. L’immagine di Belen e del piccolo Santiago con la maglia numero 10 del Napoli, un numero decisamente significativo per tutto il popolo partenopeo, ha fatto il giro del web, rendendo sicuramente orgoglioso papa Stefano. La coppia si è concessa, durante la serata, anche un selfie con Adelaide De Martino, sorella dell’ex allievo di Amici, in dolce attesa del suo primo figlio. Una bellissima serata scaccia crisi, se mai c’è stata, per Belen e Stefano, che sono stati tra i principali protagonisti di una serata che ha visto alternarsi nella festosa cornice dello stadio Diego Armando Maradona tantissimi ospiti, da Emma, il cui rapporto con Belen è tenuto in particolare osservazioni, a voci significative della città di Napoli come Gigi D’Alessio e Clementino.