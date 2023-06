Shakira e Lewis Hamilton stanno insieme? Cosa c’è di vero

Lewis Hamilton e Shakira stanno insieme secondo le ultime notizie di gossip. L’indizio al Gf di Formula Uno di Barcellona

C’è un nuovo amore nella vita di Shakira probabilmente. La bomba si sta rincorrendo tra le principali pagine di gossip di tutto il mondo e vede protagonisti la cantante colombiana, negli ultimi tempi reduce dalla rottura non proprio pacifica con Gerard Pique, per usare un eufemismo, e Lewis Hamilton, leggenda vivente della Formula 1. La cantante di Hips don’t lie da tempo sta frequentando da vicino gli ambienti delle corse e proprio ieri è stata tra le vip presenti al GP di Barcellona, seguendo la gara proprio dal box Mercedes di Lewis Hamilton. Non è la prima volta che Shakira viene avvistata in un gran premio di Formula 1, ma ora le presenze nel paddock iniziano a diventare molte, unite ad alcuni scatti che hanno pizzicato insieme la cantante e il pilota, anche fuori dalle piste da gara. Tra i due, ufficialmente, c’è una solida amicizia, tant’è che da tempo i due si frequentano, ma negli ultimi tempi le volte in cui i due sono stati visti insieme sono decisamente aumentate e c’è chi giurerebbe che Shakira e Hamilton stanno insieme e c’è qualcosa in più di una semplice amicizia. Al momento, comunque, non c’è nulla di ufficiale tra i due, nonostante le voci e una battuta di Hamilton che ha letteralmente infiammato il gossip, visto che, in occasione di un evento nel weekend, il pilota ha ammesso di aver bisogno di trovarsi una latina.

Un’affermazione che ha sortito l’effetto di accendere ancora di più le indiscrezioni sulla sua ipotetica frequentazione con la bionda colombiana, considerando appunto le origini sudamericane della cantante. Non è chiaro, dunque, se tra l’ex di Pique e il pilota della Mercedes sia già esplosa la passione, sicuramente tra i due c’è un bel legame, visto che lei lo sostiene quando può alle gare di Formula Uno e sono stati fotografati in barca insieme, ma al momento nulla di più, almeno sotto la luce dei riflettori.

Shakira e Piqué oggi

Le notizie riguardanti Shakira e Lewis Hamilton riaccendono, naturalmente, il gossip riguardante anche Gerard Pique, oggi fidanzato con Clara Chia. D’altronde, il calciatore spagnolo è proprio il motivo per cui la colombiana si trovava in Spagna, visto che, in virtù dell’affidamento congiunto, i figli della coppia trascorreranno l’estate insieme al padre. Negli ultimi tempi si è un po’ placato il ciclone che ha letteralmente investito i due, scatenato soprattutto dalla popstar, che non ha risparmiato frecciate al veleno al suo ex e ha fatto diventare la loro rottura estremamente virale grazie alla canzone in cui si è scagliata contro il difensore, divenuta virale all’inverosimile.

Oltre a queste schermaglie pubbliche, però, c’è una situazione familiare da salvaguardare, perché la coppia ha due figli, Milan e Sasha, che sicuramente non meritano di essere trascinati nella faida social dei genitori. MiPer questo motivo negli ultimi tempi, dopo il famoso singolo di Shakira con Bizarrap e l’ufficializzazione della relazione tra Pique e Clara Chia Marti, la tensione si è un po’ placata, la cantante si è trasferita a Miami e le frecciate pubbliche si sono fermate. Sicuramente i rapporti tra la cantante e l’ex Barcellona oggi restano molto complessi, ma almeno lo scontro aperto si è parzialmente placato.