Come finisce Manifest: spiegazione finale

Il finale di Manifest 4: come finisce l’ultima puntata della serie Netflix. La spiegazione dell’episodio finale: cosa succede ai passeggeri del volo 828

Come finisce Manifest è stato un po’ beffardo. C’erano le premesse per andare avanti ancora per un po’, dato l’affetto dei fan ma si è poi deciso di tagliare corto e, trovato l’accordo, concludere il tutto con il finale della quarta stagione. Questa è stata poi suddivisa in due parti, di cui l’ultima è stata caricata in streaming su Netflix il 2 giugno. I fan non vedevano l’ora, anche se non del tutto pronti a dire addio a questa storia. Proviamo quindi a spiegare come finisce Manifest 4, perché, com’è facile capire per chi ha seguito questa serie, la trama non è così lineare da proporre semplicemente un riassunto. Cerchiamo di porre le basi per una corretta comprensione, anche per chi non sapesse tutto di questo show. Negli ultimi episodi i passeggeri del volo 828 provano a collaborare per riuscire a salvare tanto se stessi quanto tutti i loro cari dalla fine del mondo. Semplice, no? In questa seconda parte dell’ultima stagione di Manifest si fa un salto temporale. Ci si ritrova otto mesi dopo gli eventi della prima parte, decisamente tragici. Quasi tutti i passeggeri del volo 828 sono costretti a stare lontano dalle proprie famiglie, detenuti. A ciò si aggiunge il fatto che il governo li sfrutta per effettuare degli esperimenti. Cavie umani costrette in gabbia, alle prese con i sentimenti più disparati. Basti pensare a Michaela, che sta provando a gestire come può la morte di suo marito Zeke, che rivede in delle visioni. In tali frangenti l’uomo le parla del concetto del tempo e di come le loro strade si siano incrociate in svariate occasioni della loro vita, pur senza incontrarsi ufficialmente.

Sul finale di Manifest 4 la stessa Michaela riesce a darsi alla fuga, accudendo il padre dopo un malore, affiancata da Jared. I due sembrano più legati che mai ma l’uomo scopre poco dopo della gravidanza di Drea, che attende il loro primo figlio. Sceglie di stare con Michaela ma lei è ben consapevole di come la situazione sia a dir poco complessa. Gli Stone, intanto, devono affrontare il tema Angelina, schiava di un frammento dello Zaffiro Omega posto all’interno del suo braccio. A causa di tutto ciò, lei è certa d’essere un antico angelo dell’Apocalisse, spedito sulla Terra da Dio. Manipolando tutti, crea una propria famiglia, composta da soggetti certi di poter sfuggire all’Apocalisse se al suo fianco.

Manifest spiegazione finale

Passiamo quindi all’ultima puntata, spiegando come finisce Manifest 4 e la spiegazione. Il giorno dell’Apocalisse è quasi arrivato e i passeggeri del volo 828 sono chiamati su Storm Killed Mountain. Cal comprende di doversi sacrificare, unendo i propri poteri con l’Arco, al fine di salvare tutti gli altri. Il gesto ha effetto e tutti tornano miracolosamente a bordo del volo, che riappare dal nulla. Prima di poter partire, però, c’è un’ultima prova da superare. Tutti devono redimersi dai propri peccati commessi. Alcuni riescono ad avere salva la vita, come Saanvi, Adrian ed Eagan. Angelina e tutti coloro che la seguono con ossessione non sono però tra i fortunati e il loro destino è crudele: diventano cenere. In totale muoiono 11 passeggeri, mentre gli altri si ritrovano a combattere con un Angelo della Morte. Superata la prova, riescono a raggiungere la loro ultima destinazione. Scendendo dall’aereo, passano attraverso una porta e, una volta al di là di essa, comprendono d’essere tornati nel 2023.

Sul finale di Manifest 4 ad accoglierli ci sono i loro famigliari, anche coloro che nel frattempo avevamo visto morire, come Grace e Karen. Ritroviamo anche Cal, che torna ad avere la stessa età di quando è salito per la prima volta sull’aereo. Ben è finalmente felice e sereno, certo che Cal e Olive potranno finalmente tornare a vivere sereni la loro infanzia. Ben ritrova Grace e Michaela allontana Jared, così che possa tornare da Drea. Vance si interroga sugli 11 passeggeri svaniti, il che conferma come chi è divenuto cenere è realmente morto. Negli ultimi minuti della puntata finale di Manifest 4, infine, vediamo Ben e Michaela stanno per tornare a casa. Lui le ricorda una delle ultime visioni di Zeke. Aveva detto di star guidando un taxila sera in cui l’aero stava per partire. Lei corre così verso la stazione dei taxi e lo incontra, il che lascia intendere come finisce Manifest 4 prevede alla fine che troveranno il modo di stare insieme. Come è evidente la spiegazione del finale della serie Netflix trae spunto dal libro dell’Apocalisse di Giovanni: si salva solo chi ha fatto del bene, chi ha sbagliato paga a caro prezzo con la cosa più cara che ha, la vita.

Manifest 4 cast

Nel corso degli anni in cui Manifest è andato in onda, tanto sulla NBC quanto su Netflix, i fan si sono affezionati enormemente ai personaggi e agli attori di questa serie fantascientifica. Guardando ai principali Michaela Stone, detective di New York e sorella di Ben, passeggera del volo 828, è interpretata da Melissa Roxburgh. Ben Stone è invece Joshua Dallas, professore di matematica e passeggero del volo 828. Sua moglie Grace, Athena Karkanis, non era invece a bordo e nell’ultima stagione appare solo come guest star. Olive e Cal sono i due figli di Ben e Grace, ovvero Luna Blaise e Jack Messina. Quest’ultimo è stato l’attore del personaggio nelle prime tre stagioni, per poi apparire nuovamente nell’ultima puntata. A sostituirlo nella quarta stagione, in cui ha tutt’altra età, è Ty Doran.Saanvi Bahl è Parveen Kaur, dottoressa e passeggera dell’assurdo volo protagonista della serie TV. Reclutata in seguito dalla task force Project Eureka dell’NSA per condurre le indagini su quanto avvenuto. Angelina Meyer è invece Holly Taylor, prigioniera a lungo dei suoi genitori fanatici in Costa Rica dopo il suo ritorno.