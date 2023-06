Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli perché si sono lasciati non vuole farlo

Ufficiale il divorzio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: perché si sono lasciati e il vero motivo della smentita a Dagospia

Le voci sulla separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in circolazione da molto tempo, ora è ufficiale il conduttore e l’opinionista del Gf Vip si sono lasciati e hanno spiegato il perché. C’è sempre stata una certa morbosità in merito alla loro relazione, differente dallo standard. Basti pensare al caso delle camere da letto differenti. Sposatisi nel 2002, hanno condiviso 20 anni e più da marito e moglie e ora si dicono addio, non in senso assoluto ma come coppia. Il loro sentimento è diventato altro, si sono resi conto, e hanno scelto di raccontare con i loro tempi e modi tutto ciò che è accaduto. Si sono presi mesi per poter tutelare i loro figli, così da parlarne in famiglia e permettere a tutti di comprendere, prima di finire negli ingranaggi del mondo dello spettacolo. Si spiega così il loro video di smentita su Instagram di poco tempo fa. Intervistati da Vanity Fair, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno fatto chiarezza sul perché si sono lasciati, sulle dinamiche interne e su come il tempo abbia cambiato qualcosa tra loro.

Non c’è odio e non ci sono amanti e tradimenti, soltanto due persone che continuano a volersi bene, accarezzarsi e baciarsi, ma che ora non sentono più d’essere una coppia, anche in senso romantico e passionale. È stata Sonia Bruganelli a capire per prima che c’era qualcosa in lei che è cambiato e ci tiene a sottolineare come moltissime cose non cambieranno affatto. L’imprenditrice e il volto di Ciao Darwin restano genitori e continueranno a ricoprire questo ruolo, facendo le vacanze insieme ad esempio, ma modificando alcune dinamiche. Il sentimento tra loro ormai ex resta forte ma non è più quello che li ha uniti anni fa, è mutato. La decisione sulla separazione è partita così dall’opinionista del Gf Vip, spiega Paolo Bonolis, che ha accolto la sua necessità di cambiamento.

Ci hanno provato per un certo periodo, con lei che si è sforzata enormemente, dice, ma poi è stato chiaro come dovessero prendere una decisione. La vita degli altri non può corrispondere esattamente alla tua, ha sottolineato il conduttore, che con sofferenza ha accettato questa scelta, spinto dal grande amore che prova per lei. La domanda che tutti i fan della coppia che non ci hanno capito molto di concreto si fanno, però, è perché Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati. Lei ne parla in maniera aperta, spiegando come al tempo del fidanzamento lei avesse appena 23 anni, non ancora laureata. Poi c’è stato il matrimonio e col tempo tanti cambiamenti interni. Dalla morte del padre, poi, ha proiettato sul marito il legame che aveva col genitore, il che lo ha un po’ trasformato in un amico e confidente. Certi aspetti della vita intima faceva fatica a viverli con la necessaria serenità, il che l’ha spinta a decidere di separarsi. E sulla smentita all’indiscrezione di Dagospia spiega come cose del genere possano ferire i loro figli. A ciò si aggiunge il fatto che siano state dette delle inesattezze: “Non ci saranno avvocati, alimenti o cose del genere”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli storia d’amore

Nel corso della splendida intervista concessa a Vanity Fair, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno anche ripercorso alcune tappe della loro storia d’amore. Stanno insieme da quand’erano giovanissimi. Lei aveva solo 23 anni e viveva a casa dei suoi genitori. Il primo bacio c’è stato proprio di fianco al portone, un attimo prima di citofonare per salire sopra. Due ragazzi divenuti adulti e genitori di tre figli (non i soli per Bonolis, già sposato e divorziato a causa di un tradimento, il suo, ndr): Silvia, 20 anni, Davide, 19 anni, e Adele, 15 anni. La loro nascita è ancora oggi l’insieme di momenti più emozionanti della loro storia d’amore. Si sono sposati nel 2002, quando lei era incinta al terzo mese di Silvia. Il tutto è avvenuto nella chiesa sconsacrata di Caracalla, con Walter Veltroni, allora sindaco, a officiare. Una cerimonia intima, con un rinfresco a casa per 30 persone. Ancora oggi l’intesa non è svanita e i due sono pronti ad adattarsi alla nuova dinamica, senza escludere un possibile ritorno. Staremo a vedere se la fiamma del sentimento che fu tornerà ad ardere.