Sissi serie TV replica o nuove puntate?

Sissi torna in TV: cosa accadrà nelle puntate su Canale 5 e soprattutto quando esce Sissi 3 in Italia. Arriva l’annuncio a sorpresa del cast

Torna Sissi in TV ma non si tratta della terza stagione che tutti i fan stanno aspettando con ansia. Canale 5 ha infatti deciso di trasmettere la prima stagione della fiction, che offre una ricostruzione in parte storica e in parte romanzata della vita della celebre sovrana. Martedì 6 giugno vanno in onda le prime tre puntate, ed ecco cosa accadrà. Ritroveremo Sissi, figlia della duchessa Ludovica e del duca Max di Baviera, cresciuta libera in natura, spensierata e gioiosa. Sua sorella maggiore, Elena, dovrebbe sposare Francesco Giuseppe I d’Austria, che con le sue truppe sta tenendo a bada la ribellione degli ungheresi. Giunta in Austria per il fidanzamento ufficiale della sorella, si ritrova al fianco di Franz durante un violento attacco da parte degli insorti. I due si salvano per un pelo e qualcosa tra loro scatta in maniera palese. L’imperatore è però certo di sposare Elena e lo rivela a Sissi, che sta iniziando a provare qualcosa per lui. Al momento della consegna del bouquet, però, che sugella il fidanzamento, lo porge proprio a lei, ignorando una furente Elena. Nella seconda puntata di Sissi vedremo Elena prepararla alla rigida vita di corte. Francesco Giuseppe prova a viziarla con numerosi doni, per poi metterla in guardia dalle insidie che si celano a corte. Non è tutto oro ciò che luccica, considerando lo scontro di ideali tra Franz e Max, padre della sposa che si rifiuta di presenziare inizialmente. Soprattutto, però, l’imperatore si diverte in un bordello con la prostituta Fanny. Sissi lo vede lasciare l’edificio e decide di chiedere consiglio proprio a Fanny sul da farsi. Modificando la sua identità, la presenta a sua madre come la Contessa Franziska von Lotty, volendola come cameriera personale. Max sconsiglia il matrimonio alla figlia, che però segue il cuore e si sposa, in una Vienna che protesta duramente contro la monarchia. Nella terza puntata di Sissi, infine, ci sarà la prima notte di nozze tra la giovane imperatrice e Franz. Lui però decide di non forzare le cose e finge l’atto, macchiando le lenzuola con il suo sangue. Viene intanto scoperta la vera identità di Fanny, bandita da corte. Primi scontri di ideali tra i due novelli sposi, perché Sissi impedisce a Franz di punire duramente i soldati ribelli, di fatto umiliandolo dinanzi all’intero corpo. La luna di miele pare ufficialmente terminata. Ciò che l’imperatore ignora, però, è che la giovane ha le capacità politiche che a lui mancano. Stupisce il popolo ungherese parlando la loro lingua, appresa dal suo tutore. Tutto ciò rasserena gli animi e il delegato ungherese chiede perdono per i soldati ribelli, che Franz accoglie.

Sissi 3 quando esce

La prima stagione di Sissi è andata in onda a dicembre 2021 in Germania, mentre la seconda esattamente un anno dopo. Ci si aspetterebbe, dunque, Sissi 3 a dicembre 2023 ma la situazione è più complicata di ciò che si possa pensare. Nonostante il successo della fiction, infatti, non abbiamo una data d’uscita per le nuove puntate. Il motivo? In realtà gli ascolti, per quanto ottimi, non hanno soddisfatto le aspettative. I tre milioni della prima stagione hanno fatto ben sperare ma nella secoda non è stato ripetuto o superato il record, scendendo a circa 2 milioni, tanto in Germania quanto in Italia. La produzione, quindi, non sembra intenzionata a correre il rischio, tenendo conto di costi non proprio minimi per la realizzazione di un progetto di tale valore. Non ci sono speranze, quindi? Si è parlato anche di polemiche tra regista e produzione, che di certo non hanno facilitato il tutto, ma alla fine c’è il lieto fine in questa storia. Jannik Schumann, l’attore che interpreta Franz, ha confermato che Sissi 3 ci sarà. Le riprese hanno avuto inizio ad aprile 2023, stando al suo post Instagram con tanto di copione tra le mani. Uscirà a inizio 2024 in Germania e in Italia l’estate del prossimo anno.