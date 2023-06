Miguel Herran padre: chi è fidanzata Celia Pedraza de La Casa di Carta

Miguel Herran protagonista de La Casa di Carta sta per diventare padre: chi è la fidanzata Celia Pedraza

Tramite il proprio profilo Instagram, la star della serie Netflix La Casa di Carta Miguel Herran ha annunciato di stare per diventare padre. L’attore ha condiviso la foto dell’ecografia e altri scatti con la sua compagna, Celia Pedraza, fidanzata di Miguel Herran e futura madre del figlio della stella di Elite. Anche Celia, pur se indirettamente, è legata a La Casa di Carta e a Elite, come il suo fidanzato, perché la ragazza è la sorella di Maria Pedraza, interprete ne La Casa di Carta del personaggio di Alison Parker e in Elite di Marina Nunier Osuna. A differenza di sua sorella, Celia non si è dedicata al mondo dello spettacolo, ma ha studiato diritto e dopo aver completato gli studi ha cominciato a lavorare in ambito legale, come funzionaria per lo stato spagnolo. La futura madre di suo figlio vuoi per la fama di sua sorella o per la sua storia con Miguel Herran, ha parecchi followers su Instagram e qui possiamo vedere diversi scatti di Celia Pedraza, soprattutto durante i suoi viaggi. Anche dal profilo di Miguel Herran, ovviamente, possiamo vedere molte foto della coppia, che a breve coronerà il grande sogno di diventare genitori.

Miguel Herran La Casa di Carta

Se Celia Pedraza ci tiene a mantenersi lontana dai riflettori, Miguel Herran è una vera e propria superstar, non solo in Spagna, ma nel mondo intero. Inutile sottolineare come per l’attore nativo di Malaga il grande successo è da ricondurre a La Casa di Carta, lo straordinario successo di Netflix in cui l’attore iberico ha vestito i panni di Rio, l’esperto informatico della banda del Professore. Rio è stato uno dei personaggi più controversi dell’intera serie, capace di suscitare pareri contrastanti tra i fan. Nelle prime due stagioni la sua storia d’amore con Tokyo, personaggio interpretato da Ursula Corbero, ha emozionato i fan, ma andando avanti l’opinione pubblica si è divisa sia giudizio sul ragazzo. Chi ha visto la serie saprà bene il ruolo che Rio e Tokyo hanno avuto nella terza stagione e proprio in virtù di ciò, e del loro rapporto divenuto sempre più altalenante e scostante, la coppia ha perso molti fan e Rio è divenuto un personaggio amato e odiato allo stesso tempo.

Ciò, chiaramente, non ha inficiato sul successo di Miguel Herran, che a margine del successo ottenuto con La Casa di Carta è stato protagonista anche di un’altra amatissima serie tv spagnola di Netlfix, ovvero Elite, dove Miguel Herran appare nella prima stagione nel ruolo di Christian, iniziando un pericoloso e vizioso rapporto a tre con Carla e Polo e anche qui chi ha visto la serie sa quanto il personaggio di Christian sia stato importante per la narrazione. La Casa di Carta ha dato il successo a Miguel Herran, Elite ha fornito la consacrazione e poi sono arrivate altre esperienze che hanno reso oggi il giovane un attore molto noto e amato.