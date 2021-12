Il 3 dicembre sono stati caricati su Netflix gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2. Ecco come finisce l’amatissima serie. Cosa succede nell’episodio Una tradizione di famiglia.

Come finisce La Casa di Carta 5 Volume 2? Ecco la spiegazione del finale dell’ultima puntata della serie spagnola che ha conquistato il mondo. Attenzione: Spoiler Alert.

La Casa di Carta 5 Episodio 10, cos’è successo

Una tradizione di famiglia conclude la lunga storia de La Casa di Carta. Una serie già divenuta storica. Dopo essere entrato nella Banca di Spagna, il Professore annuncia a Tamayo che la partita è appena iniziata. Non intende arrendersi, anzi. Il colonnello, intanto, promette ai membri della banda una vita tranquilla, a patto di rivelare la posizione dell’oro. Sergio ha dato ordine a Shakir di diffondere un video che annuncia come la banda abbia portato fuori l’oro.

Un gesto che innesca un effetto domino sui mercati, portando la Spagna a dichiararsi insolvente, ovvero in bancarotta. Tamayo vuol condurre interrogatori singoli, spedendo all’ergastolo chiunque resterà in silenzio. Alicia intanto indaga sugli ultimi cinque giorni di Tatiana e Rafael, alla ricerca di terreni acquistati.

Il primo a essere interrogato è Denver. Gli viene promessa una vita migliore, con 3 milioni di euro e uno stipendio pensile, con tanto di bella casa. Un modo per ripartire da zero. Lui è tentato ma rifiuta e uscendo sussurra “Ti amo” alla sua Stoccolma. Angel, intanto, segue le tracce disseminate da Marsiglia, come parte del Piano Pollicino. Una scia criminale ideata per far impazzire la polizia.

Un flashback ci mostra inoltre come il padre del Professore e di Berlino venne ucciso. Decise di non piegarsi al sistema al termine di una rapina. È per questo che Sergio fa tutto ciò, per connettersi al genitore scomparso da tempo.

La Banca Centrale Europea ha intanto deciso di far crollare la Spagna, avendo appreso della scomparsa della garanzia dell’intero Paese. Legato con Lisbona, Sergio ha modo di riconciliarsi con lei, che gli strappa via la maschera. Ha scelto questa vita per sé e non per onorare suo padre. Dopo il colpo alla Zecca stava già orchestrando quello nuovo. Ecco chi è in realtà. I due hanno un confronto decisamente onesto e alla fine lui le chiede di sposarlo. Lei accetta e si baciano appassionatamente, nonostante le catene.

La Virgen del Carmen IV è l’ennesimo punto del Piano Pollicino. È impegnata a pescare acciughe. Tutti indizi per far credere d’aver gettato l’oro sul fondo del mare Cantabrico. I mercati intanto sono impazziti e la borsa spagnola chiude. Le immagini delle navi che cercano l’oro in mare aprono tutti i telegiornali. La Spagna vede il default a un passo.

Sierra riesce a trovare Rafael e Tatiana, ma cade in trappola e viene accerchiata. La donna non intende cedere l’oro ma c’è un biglietto del Professore che il figlio di Berlino deve leggere. Il Professore ha una proposta per Tamayo. Una conferenza stampa per placare gli animi all’esterno e far ripartire i mercati. Diranno che l’oro è stato trovato. In breve tutto accade come promesso. I due camion giungono nel piazzale e c’è l’oro all’interno.

La Casa di Carta 5, spiegazione del finale

Il Professore sa bene come l’oro della Banca di Spagna serva solo per dare sicurezza mentale. Non sarà mai usato per alcuna transazione. Ecco, dunque, che viene proposto oro per ottone. Tamayo si accorge però dell’inganno ma Sergio gli spiega come la crisi sia stata fermata. Rivelare il tutto provocherebbe il default. Il colonnello ha la chance di diventare un eroe.

L’uomo non si fa ricattare. Si prende il merito dell’operazione ma annuncia anche la morte di Rio, Bogotá, Manila, Pamplona, Helsinki, Palermo, Lisbona, Stoccolma e il Professore. Questi vengono trasportati in un luogo lontano in dei sacchi neri. Tamayo annuncia inoltre che Denver sarà nel programma protezione testimoni.

La banda è viva e Tamayo non intende ucciderli lontano dal clamore del pubblico. Ha accettato di porre fine alla loro persecuzione. Tatiana e Rafael restano dinanzi a una buca sventrata. L’oro è sparito ma il giovane sa che suo zio gli darà la sua parte: “È una questione di famiglia”.

Rio si unisce 24 ore dopo al resto dei compagni. Arriva anche Denver, che ritrova la sua amata. É giunto il momento dell’addio. Manca soltanto Alicia Sierra, che arriva a festeggiare e riceve due nuovi passaporti per sé e la piccola Victoria. L’oro è invece in viaggio con Benjamin alla volta del Portogallo, trasportato all’interno del prefabbricato di Rafael e Tatiana. Una nuova vita libera attende la banda. Addio definitivo alle rapine. La guerra è ormai finita ed è vinta.

