Venerdì 26 novembre 2021 sono stati caricati su Sky Q e NOW gli episodi 5 e 6 di Gomorra 5. Ecco cosa è successo e chi sta vincendo la sanguinaria guerra di potere tra Genny e Ciro.

È guerra totale a Napoli tra Ciro Di Marzio e Genny Savastano. Nunzia, vedove di ‘O Galantommo, è un personaggio molto importante e l’Immortale lo sa bene. Ecco cos’è accaduto negli episodio 5 e 6 di Gomorra 5, ultima stagione della serie. Va da sé: Spoiler Alert.

Gomorra 5 episodio 5: cos’è successo

La guerra tra Genny e Ciro è iniziata. I due ex amici e fratelli sono nuovamente l’uno contro l’altro e stavolta nessun morto tornerà in vita. Il boss Savastano decide di raddoppiare la copertura di uomini nelle sue piazze, così da essere pronto per eventuali attacchi. Manda Fernando, ex fedelissimo di Di Marzio, come infiltrato nel suo clan. L’Immortale però vuole una prova di fedeltà.

Intanto la famiglia di Genny è in pericolo. Nunzia fa ispezionare la villa dove vive Azzurra, meditando vendetta per ‘O Galantommo. La moglie di Genny però intende scappare e costringe Tiziana ad aiutarla, minacciando di fare il suo nome in procura. Fa vendere dei gioielli e preparare dei passaporti falsi per l’espatrio per lei e il piccolo Pietro.

Fernando si muove bene, consentendo a Ciro di rubare mezzo milione di euro dei proventi di Genny. Questi viene informato di ogni mossa e così scova il nascondiglio dell’Immortale. Intende concludere questa guerra rapidamente, mandando ancora in avanscoperta Fernando nel deposito abbandonato a Vigliena dove Ciro e i suoi si nascondono. Dovrà mandare un messaggio per far partire l’operazione. Azzurra, intanto, riceve tutto ciò che aveva richiesto ma ecco entrare in villa gli uomini di Nunzia. La donna si fa scudo di Tiziana, che muore, e riesce a scappare. Deve rifugiarsi in casa di Genny, mentre alle sue spalle muore anche Giovanni, sua guardia del corpo.

Tutto pronto per l’agguato ma al momento dell’ingresso è chiaro come il deposito sia vuoto. Fernando è morto e il suo telefono squilla. C’è Ciro dall’altra parte e si fa beffa di Genny. Questi torna a casa e trova Azzurra sconvolta, che gli racconta tutto. Il boss ha ora un altro fronte caldo di cui occuparsi.

Gomorra 5 episodio 6: cos’è successo

La risposta di Genny contro Nunzia non si fa attendere. Va con ‘O Maestrale e ‘O Jaccio nella cappella di famiglia di Carignano, dove fa estrarre le bare del marito e del figlio della donna. Tutto viene demolito e i cadaveri lasciati all’aperto. Savastano prova a far valere il peso del suo denaro. Offre soldi alla gente di Forcella per ottenere informazioni su Ciro e i suoi. Rispondono in tanti ma soprattutto MMA, ex luogotenente di Sangueblu. Vuole aiutare ma non in cambio di soldi, bensì di un carico di droga. ‘O Cantonese, invece, ancora al fianco di MMA, aiuta Ciro, tenendolo informato su cosa accade a Forcella, aiutandolo a scappare.

Sangueblu fa la sua mossa, preparandosi a parlare con Nunzia in vista di una possibile alleanza. Per poco gli uomini di Genny non riescono a mettere le mani su Ciro e i suoi a Forcella. ‘O Cantonese li avverte in tempo. Ne nasce una sparatoria in cui quest’ultimo perde la vita, così come MMA, ucciso dall’Immortale. Di Marzio raggiunge Nunzia e riesce a portarla dalla sua parte, mentre Genny è disperato e a caccia di informazioni utili. Intanto si prepara per una consegna importante di droga. Recatosi nel luogo della consegna, però, lui e ‘O Maestrale trovano il deposito vuoto. Gli amici di Sangueblu hanno rubato tutto, su ordine di Ciro, che tempo prima aveva sequestrato il broker croato incontrato da Genny, facendosi dare tutte le informazioni del caso. Tutto ciò è stato possibile grazie a Nunzia, che regala la droga all’Immortale, offrendogli un enorme potere nelle piazze di spaccio. Ora può armare il suo esercito e smetterla di scappare, portando la guerra in casa di Genny.

