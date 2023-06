Damiano e Giorgia lasciati per finta? I Like di lei a Martina Taglienti

Damiano David e Giorgia Soleri non stanno più insieme: spuntano vecchi like di lei alla nuova fiamma Martina Taglienti

Il gossip del giorno è senza dubbio la notizia della rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri, una delle coppie più amate del web. L’ufficialità è arrivata in maniera abbastanza fragorosa perché la notizia ha iniziato a circolare a partire da un video, pubblicato su Tik Tok, in cui è stato beccato Damiano a baciare un’altra ragazza, che poi si è scoperto essere Martina Taglienti, modella grande amica di Victoria e vicina ai Maneskin. A margine di tutto il caos scatenato da questo video, Damiano ha ufficializzato la rottura su Instagram, con un messaggio in cui si è scusato per il video, ha sottolineato che alla base della decisione di lasciarsi non c’è stato alcun tradimento e ha chiesto di rispettare il momento difficile e l’immagine di Giorgia. La storia del leader dei Maneskin, però, non ha spento le voci intorno a questa vicenda, destinata a tenere banco ancora a lungo. Il nodo della questione è stato capire l’identità della ragazza nel video con Damiano e una volta scoperto che si trattava di Martina Taglienti è cominciata la caccia a ogni indizio utile per capire come possono essere realmente andate le cose, con lo sviluppo anche di una tesi che si sta facendo largo sul web. Secondo diversi utenti, la rottura tra i due sarebbe sospetta e il motivo è da ricondurre alla vicinanza tra la ragazza e la band romana. Come ha dimostrato l’influencer Alessandro Rosica su Instagram, i rapporti tra Martina e gli esponenti dei Maneskin vanno avanti da molto, tanto che nelle vecchie foto della modella ci sono anche dei like di Giorgia Soleri, che però ora sono stati tolti. La tesi avanzata da Rosica, e condivisa molti utenti, è quindi che ci fosse un grande disegno sotto, che Damiano e Giorgia in realtà da un po’ non stanno un po’ insieme, ma hanno mantenuto il rapporto vivo solo per ragioni d’immagine.

Damiano e Giorgia: l’ipotesi fake

Molto discussa anche una foto di Martina Taglienti con un commento di Damiano David che risale addirittura al 2017, inoltre è stato trovato uno scatto della nuova fiamma del cantante e Giorgia Soleri insieme prima di un concerto dei Maneskin a febbraio. Così si spiegherebbe, sempre secondo l’influencer, la leggerezza con cui Damiano si è fatto vedere a baciare un’altra e tutta la reazione del leader dei Maneskin è solo conseguenza dello scandalo che ha creato questo video. Insomma, questa tesi mette sotto una luce diversa la rottura tra Damiano e Giorgia, avanzando l’idea che i due in realtà si sono lasciati per finta, solo come reazione al dibattito che si è creato, e che in realtà il loro rapporto da tempo è meno trasparente di quello che sembra. Al momento le uniche notizie ufficiali sono quelle arrivate dal profilo di Damiano, con quella storia che ha annunciato la rottura, e dai social gli unici segnali che arrivano sono da Giorgia Soleri, che non ha fornito alcun commento, ma ha smesso di seguire sia Damiano che Martina e anche Ethan, Thomas e Victoria dei Maneskin. Insomma, il mondo del web si sta arrovellando intorno a questa storia, che sicuramente è destinata a calamitare l’attenzione ancora per molto tempo.