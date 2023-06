Elodie incinta il dissing che ha creato il gossip: c’entra Marracash

Perché la ricerca Elodie incinta è esplosa sul web nelle ultime ore: c’entra una canzone di Marracash

Nelle ultime ore si è letteralmente impennata la ricerca su una possibile gravidanza di Elodie, un trend che sembra nascere un po’ dal nulla, perché dal profilo social della cantante o da pagine e siti di gossip non ci sono notizia ufficiali, ma che invece ha un’origine ben precisa. Tutto è nato da una canzone di Marracash, lo storico ex della cantante di Vertigine, in particolare del freestyle che l’artista di Barona ha realizzato sul format 64 Bars di Red Bull insieme a Tha Supreme. In un passaggio di questa canzone, Marra parla di una non identificata lei che è rimasta incinta con un oggetto che porta piacere, chiara provocazione, e poi dice che era un’altra pazza, aggiungendo però che ciò che non lo uccide lo rende solo più ricco. Questo è il passaggio che, di fatti, ha creato il caso, perché molti ascoltatori hanno individuato in queste parole di Marracash un dissing a Elodie. La tesi propugnata è che il riferimento sia da trovare in quel passaggio sulla ricchezza, perché secondo molti il significato è che, nonostante la relazione non sia andata a buon fine, Marracash ne è uscito sicuramente arricchito, sia per il singolo realizzato, con cui di fatto è nata la storia, ovvero Margarita, che per il clamore mediatico della vicenda. Data questa associazione, quel riferimento alla gravidanza ha portato a credere che Elodie potesse essere incinta e così è esploso il trend. C’è da dire che nella canzone di Marracash non c’è alcun chiaro riferimento a Elodie, per cui la teoria poggia solo su intuizioni e speculazioni, per cui, almeno a quanto è noto, la cantante di Bagno a mezzanotte non è assolutamente incinta e non è al centro della canzone di Marracash. Tutto spiegato, però, il fermento intorno a questa ricerca relativa alla cantante romana.

Elodie e Marracash

Ciclicamente si torna sempre a parlare di Elodie e Marracash, la cui storia d’amore ha appassionato il mondo della musica e non solo. Il loro incontro risale al 2019, quando i due cantanti hanno realizzato insieme il singolo Margarita, poi dopo un po è scoppiato l’amore e ufficialmente la loro relazione è durata due anni. Nel 2022, dunque, i due cantanti si sono lasciati, ma hanno conservato un ricordo bellissimo e un legame profondo, tanto che Elodie appare sulla copertina dell’album Io loro gli altri di Marracash. Anche dopo essersi lasciati, i due hanno parlato benissimo l’uno dell’altro e ricordato sempre con estremo piacere la loro storia d’amore, terminata però delle incompatibilità che non potevano essere ignorate. Ci si può amare anche senza stare insieme, questo hanno insegnato Elodie e Marracash e la loro storia, anche dopo che è finita, ha continuato ad arricchirsi di nuovi capitoli, come ad esempio la canzone Due che l’artista capitolina ha portato al Festival di Sanremo, che secondo molti parla proprio della relazione con Marracash. Ora si torna a parlare della loro storia, ma stavolta in modo forse meno limpido, con un dissing solo presunto, che un po’ stona con il comportamento che i due hanno sempre avuto. Non c’è alcun riferimento certo, però, per cui le teorie rimangono, appunto teorie, ma certificano quanta voglia ha il pubblico ancora di Elodie e Marracash.