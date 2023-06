Fedez Muschio Selvaggio: reazione di Luis Sal fa discutere

La riposta di Luis Sal a Fedez dopo l’addio a Muschio Selvaggio: cos’è davvero successo tra i due conduttori del famoso podcast

Su Muschio Selvaggio sono intervenuti Fedez e Luis Sal. Per mesi i fan del podcast si sono chiesti che fine avesse fatto lo YouTuber e perchè non fosse più presente in studio con il rapper. Online è stata detta la qualunque, con Fabrizio Corona che si è fatto portatore di una teoria che il marito di Chiara Ferragni ha definito fantascientifica, pur non citandolo mai direttamente. Si parlava di una relazione amorosa tra i due finita male. Lo stesso Federico Lucia ha pubblicato un video decisamente particolare sul canale di Muschio Selvaggio, spiegando cos’è accaduto con Luis Sal e perché non tornerà nel podcast. Una spiegazione che vede il giudice di X Factor restare alla guida solitaria, fin quando durerà, al fine di porre un freno ai commenti sul suo ex amico al di sotto di ogni nuova intervista con un ospite. Freme sapere qual è stata la risposta di Luis Sal a questo chiarimento. La reazione alle parole di Fedez è stata nulla, del tutto. Il cantante aveva spiegato d’aver “chiesto il permesso” al management dell’ex amico e collega, aprendogli le porte per eventuali chiarimenti, qualora la spiegazione non fosse parsa esaustiva o aderente alla realtà. Luis è in silenzio tombale. Ha preferito non pubblicare nulla e non rispondere ai tanti interrogativi dei suoi fan. Lo fa da mesi, eccezion fatta per un vecchio filmato su YouTube nel quale spiegava di voler tornare alle origini, riesumando un vecchio format e trasformando in ciò che era un tempo. Camera in spalla, ha così visitato alcune città, dando il via a un progetto che lo ha fin da subito messo sulla mappa dei content creator europei, e non solo italiani. Milioni di visualizzazioni per il video ironico in cui dava giudizi ai migliori croissant di Parigi durante le accesissime proteste contro il governo a tema pensioni. Un filmato in inglese, che ha attirato un grande pubblico internazionale, rammaricato di non poter gustare altri suoi video, perché unicamente in italiano. Esperimento ripetuto a Napoli per l’ex amico dei Ferragnez, giudicando dolci tipici durante i festeggiamenti accesissimi per lo scudetto. È come se Luis Sal fosse tornato a essere se stesso lontano da Fedez e un certo sistema.

Fedez Luis Sal cosa è successo

Parliamo però di cos’è successo tra Fedez e Luis Sal. Il marito di Chiara Ferragni è molto infastidito da questo storia, è evidente, perchè si è ritrovato da solo a gestire un’azienda al 50% con l’ex amico, non il primo ad allontanarsi da lui. A ciò si aggiunge il fatto che pare fatichi a trovare ospiti, perché nei commenti si parla soltanto dell’assenza del famosissimo content creator. Ora ha avuto la chance di parlare in maniera chiara, dopo molte settimane, spiegando come tutto abbia avuto inizio nel periodo di Sanremo, anche se dal racconto è evidente che lo YouTuber stesse covando un malessere già in precedenza. L’esperienza all’Ariston, anzi nei paraggi, è qualcosa che è stata fortemente voluta dal rapper, che ha avuto modo di seguire Chiara Ferragni, stare con la sua famiglia e aumentare la visibilità del podcast Muschio Selvaggio con un pubblico che non li ha mai considerati. Luis non ha però interesse per la TV. Il suo mezzo di comunicazione è il web e avrebbe preferito non partecipare.

Alla fine Fedez ha la meglio ma al ritorno da Sanremo nasce una discussione, perché proprio il rapper di Disco Paradise sente di star gestendo tutto da solo. Questa la chance di Luis Sal per fare un passo indietro dal podcast. I toni sono molto animati e il Ferragnez si giustifica dicendo che al tempo la sua lucidità era ai limiti a causa del tumore operato e di tutto il malessere fisico e mentale. Si sono così presi delle settimane per riflettere ma dopo poco è giunto il messaggio d’addio di Luis, che vedeva questo progetto sempre più aderente alla figura di Fedez e non a lui. Addio, quindi, a Muschio Selvaggio e bentornato YouTube, ma soprattutto parola fine a una lunga amicizia che li ha visti crescere insieme negli ultimi anni.