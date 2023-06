Doppiatori Zerocalcare chi sono: c’è anche Arya Stark

Chi sono i doppiatori di Questo mondo non mi renderà cattivo nuova serie Netflix realizzata da Zerocalcare

Dopo lo straordinario successo di Strappare lungo i bordi, Zerocalcare ha fatto ritorno su Netflix con la sua nuova serie, Questo mondo non mi renderà cattivo, che sin dalla sua uscita ha subito conquistato l’attenzione del pubblico. I fan dell’amato fumettista, dunque, possono tornare ad ammirare il grandissimo lavoro di Zerocalcare, vero e proprio mattatore della produzione della casa di Los Gatos, perché, come in Strappare lungo i bordi, l’artista si è occupato di tantissimi aspetti del lavoro. Tra questi anche quello del doppiaggio, perché quasi tutte le voci nella serie appartengono allo Zerocalcare, come accaduto nella sua serie precedente. Il fumetti è il doppiatore ovviamente del suo stesso personaggi, ma è anche la voce degli altri protagonisti, da Secco, a Sarah, passando per l’Amica pterodattilo e per Amira. L’unica voce diversa in Questo mondo non mi renderà cattivo è quella dell’armadillo, doppiato, come in Strappare lungo i bordi, da Valerio Mastrandrea. L’attore protagonista di film come La prima cosa bella e Diabolik è l’unica voce protagonista insieme a Zerocalcare, ma in Questo mondo non mi renderà cattivo ci sono anche altro doppiatori, presenti in determinate scene. Si tratta dei momenti dell’interrogatorio, dove ci sono i poliziotti e l’avvocato, che hanno voci diverse, e anche gli stessi protagonisti, dal momento che escono dal racconto di Zerocalcare, hanno dei doppiatori differenti.

Doppiatori Zerocalcare: da Silvio Orlando a Arya Stark

Il Detective della Digos è doppiato da Silvio Orlando, celebre attore napoletano protagonista di film come Il Caimano e Fuori dal mondo. La doppiatrice dell’avvocato è invece Graziella Polesinanti, storia doppiatrice italiana, voce di attrici come Lynn Cohen, Jacki Weaver e Celiamoci Imrie. Infine, il poliziotto della Digos è doppiato da Massimo Popolizio, anche lui attore e doppiatore con una grande carriera alle spalle. Come detto, anche i personaggi che nella serie sono doppiati da Zerocalcare nelle scene dell’interrogatorio hanno altri doppiatori: la voce di Secco è quella di Paolo Vivio, doppiatore di attori come Chadwick Boseman nel suo ruolo di Pantera Nera nei film Marvel o di Dominic Monaghan nei film del Signore degli Anelli e in Star Wars. La doppiatrice di Sarah è Chiara Gioncardi, celebre attrice di teatro e doppiatrice di Rooney Mara, di Natalie Dormer nei film di Hunger Games e di Lupita Nyong’o in Black Panther e nelle pellicole di Star Wars. Infine, doppiatrice nelle scene dell’interrogatorio dell’Amica Pterodattilo è Ughetta d’Onorascenzo, mentre la voce di Amira è quella di Sara Labidi, nel cui curriculum spicca l’esperienza come doppiatrice di Arya Stark nel Trono di Spade. Al fianco di Zerocalcare, dunque, in Questo mondo non mi renderà cattivo c’è tutta una serie di grandi doppiatori, che sicuramente aumento il prestigio della produzione, anche se il protagonista assoluto rimane il fumettista aretino, visto che, come detto, eccezion fatta per Valerio Mastrandrea e il suo armadillo gli altri doppiatori si sentono solo nelle scene dell’interrogatorio. Un altro grande traguardo, dunque, per il disegnatore, che dopo il successo di Strappare lungo i bordi è tornato con un’altra grande serie su Netflix.