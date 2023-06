Annamaria Malipiero figli: la vita privata dell’ex di Francesco Nuti

Chi è Annamaria Malipiero, ex moglie di Francesco Nuti: la vita privata dell’attrice e tutti i suoi figli. Chi è Ginevra

Il grande amore di Francesco Nuti è stato Annamaria Malipiero, 51 anni, sua ex moglie dalla quale ha divorziato nel 2000. I due però non si sono mai realmente lasciati. La famosa attrice, infatti, non lo ha mai abbandonato, pur decidendo di non poter essere al suo fianco come moglie. I due sono stati sposati per otto anni, a partire dal 1992. Diciassette anni di differenza tra loro, che hanno vissuto un grande amore, dal quale è nata una figlia, Ginevra, 24 anni, nata nel 1999, un anno prima del divorzio. La giovane è l’unica figlia che Francesco Nuti abbia mai avuto. Legatissima al genitore, ne è diventata tutrice legale dopo il drammatico incidente del 2006, che lo ha spedito in coma per quattro mesi e in seguito con gravi danni neurologici, con perdita parziale delle capacità motorie. Aveva raccontato di comunicare con lui tramite gli occhi. Gli leggeva i messaggi inviati dai fan, visitandolo nella clinica dove si prendevano cura di lui. Era diventata sua tutrice poco dopo i 18 anni, impegnandosi anima e corpo. Una promessa gravosa, data la giovane età, che ha onorato fino alla fine, il 12 giugno 2023. Ginevra prova a seguire le orme di mamma e papà, quelle artistiche ovviamente, ed è infatti un’aspirante cantante. Sua madre, Annamaria Malipiero, non ha mai smesso di recitare. Superata la soglia dei 50 anni, l’attrice continua il proprio percorso televisivo e cinematografico. L’ultimo lavoro sul grande schermo è stato Dreams – Il calore dei sogni, del 2020. In televisione, invece, l’abbiamo vista negli ultimi anni nella miniserie Furore e nella soap Un posto al sole. Guardando alla vita privata di Annamaria Malipiero, 51 anni, si è legata a Marco Bindelli negli anni successivi al divorzio. Un uomo al di fuori del mondo dello spettacolo, di professione dentista, deceduto nel 2017. Negli anni insieme i due hanno avuto due figli, Lucrezia e Leonardo.

Annamaria Malipiero e Francesco Nuti storia d’amore

Quello tra Francesco Nuti e Annamaria Malipiero è stato un grande amore. La storia tra i due è terminata nel 2000 in maniera ufficiale, con il divorzio, ma non dal punto di vista affettivo. Lei gli è rimasta al fianco, sia prima dell’incidente che dopo. I due si sono conosciuti grazie alla madre dell’attrice. All’epoca si era da poco trasferita a Roma, girando il primo film della sua carriera. Invitata a casa di Francesco Nuti, ha accettato e trascorso una serata molto piacevole, ha raccontato. Un amore divampato rapidamente, e insieme hanno provato a lungo ad avere un figlio. L’arrivo di Ginevra è stato un vero e proprio regalo per i due, esplosi di gioia dopo 7 anni di matrimonio.

Guardando al passato, l’ex moglie di Nuti ha ricordato come l’allora 37enne avesse chiesto il permesso a sua madre per corteggiarla. Lei aveva soltanto 20 anni infatti. Una lunga corte, ricorda, tormentata a tratti dai “periodi blu” del regista e attore, tramutatisi in seguito in vera e propria depressione. Una fase dalle radici profonde, dunque, non legata strettamente ai suoi film andati male o al divorzio. Lei, anzi, è sempre stata al suo fianco, come detto. Un punto fermo nella vita dell’artista, che non l’ha mai dimenticata.